Найсильніший за 117 років: у Південній Кореї стався снігопад
У столиці Південної Кореї, Сеулі, та навколишніх регіонах стався найсильніший листопадовий снігопад за останні 117 років. Він спричинив значні наслідки для міста та країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
У Сеулі випало 18 см снігу, що перевищило попередній рекорд 1972 року (12,4 см). Разом з тим, у місті Інчхон зафіксували 14,8 см, а в Сувоні - 21 см снігу, що стало найвищими показниками за всю історію листопадових спостережень.
Зазначається, що у Сеулі троє людей постраждали через обвал снігової огорожі на будівельному майданчику. Один із них отримав серйозні травми. Також у провінції Канвон одна людина загинула, а дев’ять отримали травми внаслідок аварій, викликаних складними погодними умовами.
Негода спричинила і енергетичні перебої: понад 170 домогосподарств у районі Сонбук залишилися без електропостачання через падіння дерев на електричні дроти. Десятки будинків у районі Енпьон також були знеструмлені.
Крім того, у регіоні стався транспортний колапс. Зокрема, скасовано 150 авіарейсів, включаючи 71 рейс у міжнародному аеропорту Інчхон. Також припинено роботу 89 пасажирських поромів та обмежено доступ до 7 національних парків.
У вівторок, 1 жовтня, на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів.
У неділю, 3 листопада, перший сніг випав у Харкові, а вже 4 листопада перший сніг дістався Києва.
У середу, 13 листопада, снігом почало засипати різні регіони країни (починаючи із західних областей). 14 листопада Україну продовжувало засипати снігом (перший сніг фіксували у Сумах, Славуті та інших населених пунктах).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.