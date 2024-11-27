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Найсильніший за 117 років: у Південній Кореї стався снігопад

Середа 27 листопада 2024 23:48
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Найсильніший за 117 років: у Південній Кореї стався снігопад Фото: Південну Корею накрив снігопад (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У столиці Південної Кореї, Сеулі, та навколишніх регіонах стався найсильніший листопадовий снігопад за останні 117 років. Він спричинив значні наслідки для міста та країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

У Сеулі випало 18 см снігу, що перевищило попередній рекорд 1972 року (12,4 см). Разом з тим, у місті Інчхон зафіксували 14,8 см, а в Сувоні - 21 см снігу, що стало найвищими показниками за всю історію листопадових спостережень.

Зазначається, що у Сеулі троє людей постраждали через обвал снігової огорожі на будівельному майданчику. Один із них отримав серйозні травми. Також у провінції Канвон одна людина загинула, а дев’ять отримали травми внаслідок аварій, викликаних складними погодними умовами.

Найсильніший за 117 років: у Південній Кореї стався снігопад

Негода спричинила і енергетичні перебої: понад 170 домогосподарств у районі Сонбук залишилися без електропостачання через падіння дерев на електричні дроти. Десятки будинків у районі Енпьон також були знеструмлені.

Крім того, у регіоні стався транспортний колапс. Зокрема, скасовано 150 авіарейсів, включаючи 71 рейс у міжнародному аеропорту Інчхон. Також припинено роботу 89 пасажирських поромів та обмежено доступ до 7 національних парків.

У вівторок, 1 жовтня, на високогір'ї Карпат спостерігався сніговий покрив висотою до 13 сантиметрів.

У неділю, 3 листопада, перший сніг випав у Харкові, а вже 4 листопада перший сніг дістався Києва.

У середу, 13 листопада, снігом почало засипати різні регіони країни (починаючи із західних областей). 14 листопада Україну продовжувало засипати снігом (перший сніг фіксували у Сумах, Славуті та інших населених пунктах).

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