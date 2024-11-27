Найсильніший за 117 років: у Південній Кореї стався снігопад

У столиці Південної Кореї, Сеулі, та навколишніх регіонах стався найсильніший листопадовий снігопад за останні 117 років. Він спричинив значні наслідки для міста та країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

У Сеулі випало 18 см снігу, що перевищило попередній рекорд 1972 року (12,4 см). Разом з тим, у місті Інчхон зафіксували 14,8 см, а в Сувоні - 21 см снігу, що стало найвищими показниками за всю історію листопадових спостережень.

Зазначається, що у Сеулі троє людей постраждали через обвал снігової огорожі на будівельному майданчику. Один із них отримав серйозні травми. Також у провінції Канвон одна людина загинула, а дев’ять отримали травми внаслідок аварій, викликаних складними погодними умовами.

Негода спричинила і енергетичні перебої: понад 170 домогосподарств у районі Сонбук залишилися без електропостачання через падіння дерев на електричні дроти. Десятки будинків у районі Енпьон також були знеструмлені.

Крім того, у регіоні стався транспортний колапс. Зокрема, скасовано 150 авіарейсів, включаючи 71 рейс у міжнародному аеропорту Інчхон. Також припинено роботу 89 пасажирських поромів та обмежено доступ до 7 національних парків.