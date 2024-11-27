Сильнейший за 117 лет: в Южной Корее произошел снегопад

В столице Южной Кореи, Сеуле и окрестных регионах произошел сильнейший ноябрьский снегопад за последние 117 лет. Он привел к значительным последствиям для города и страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

В Сеуле выпало 18 см снега, что превысило предыдущий рекорд 1972 года (12,4 см). Вместе с тем, в городе Инчхон зафиксировали 14,8 см, а в Сувоне – 21 см снега, что стало самыми высокими показателями за всю историю ноябрьских наблюдений.

Отмечается, что в Сеуле три человека пострадали из-за обвала снежного ограждения на строительной площадке. Один из них получил серьезные травмы. Также в провинции Канвон один человек погиб, а девять получили травмы в результате аварий, вызванных сложными погодными условиями.

Ненастье вызвало и энергетические перебои: более 170 домохозяйств в районе Сонбук остались без электроснабжения из-за падения деревьев на электрические провода. Десятки домов в районе Энпен также были обесточены.

Кроме того, в регионе произошел транспортный коллапс. В частности, отменены 150 авиарейсов, включая 71 рейс в международном аэропорту Инчхон. Также приостановлена работа 89 пассажирских паромов и ограничен доступ к 7 национальным паркам.