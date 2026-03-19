Найщасливіші країни 2026: хто очолив рейтинг і на якому місці Україна

13:21 19.03.2026 Чт
Наскільки позицій повномасштабна війна посунула українців у "рейтингу щастя"?
aimg Василина Копитко
Україна залишилась на тому ж місці рейтингу, що і у 2025-му році (фото: Getty Images)

Фінляндія дев’ятий рік поспіль офіційно визнана найщасливішою країною світу. Україна посіла 111-ту сходинку, залишившись на тій самій позиції, що й минулого року.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на звіт World Happiness Report 2026.

Головне:

  • Україна в рейтингу: Посіла 111-те місце, зберігши ту саму позицію, що й минулого року.
  • Трійка лідерів: Фінляндія (очолює рейтинг 9-й рік поспіль), Ісландія та Данія.
  • Аутсайдер: На останньому місці знову опинився Афганістан.
  • Тенденція серед молоді: У більшості регіонів світу молодь почувається краще, ніж у 2006-2010 роках. Виняток - Північна Америка, Австралія, Нова Зеландія та Західна Європа, де добробут молоді погіршився.

Топ-10 найщасливіших країн 2026 року

Північна Європа продовжує домінувати в рейтингу завдяки високому рівню соціальної підтримки, стабільності та довірі до державних інститутів.

Десятка найщасливіших:

  1. Фінляндія
  2. Ісландія
  3. Данія
  4. Коста-Рика
  5. Швеція
  6. Норвегія
  7. Нідерланди
  8. Ізраїль
  9. Люксембург
  10. Швейцарія

Україна та світ: де ми зараз

Попри тривалу війну, показник суб'єктивного відчуття щастя серед українців за рік не погіршився - ми зафіксувалися на 111-му місці із 147 можливих. Зазначимо, що до повномасштабного вторгнення Україна посідала 98-ме місце (2021 рік).

На останньому місці у рейтингу знову опинився Афганістан, який замикає список як найбільш нещасна країна.

Молодь та соцмережі: головний виклик десятиліття

Автори звіту 2026 року приділили особливу увагу добробуту молоді. Основні висновки:

  • Криза на Заході: Рівень щастя молодих людей у Північній Америці та Західній Європі суттєво впав порівняно з 2010 роком.
  • Пастка алгоритмів: Ті, хто проводить у соцмережах понад 7 годин на день, почуваються значно гірше за тих, хто витрачає на них менше години.
  • Тип платформи має значення: Соціальні мережі, побудовані на прямому спілкуванні (як-от месенджери), сприяють щастю. Натомість платформи з алгоритмічною стрічкою контенту (TikTok, Instagram) при інтенсивному використанні посилюють тривожність і відчуття незадоволеності.

Раніше ми ділились рейтингом найщасливіших країн за 2025 рік.

Читайте також про те, що влітку 2025-го року Київ опустився на 138-ме місце в рейтингу європейських міст за вартістю житла. У нашій столиці в середньому "квадратний метр" у центрі продають за 2 269 євро. Для порівняння, у 2024-му Київ був на 100-тій позиції.

Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроєкт щодо податків, - джерело
Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроєкт щодо податків, - джерело
