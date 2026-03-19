Найщасливіші країни 2026: хто очолив рейтинг і на якому місці Україна
Фінляндія дев’ятий рік поспіль офіційно визнана найщасливішою країною світу. Україна посіла 111-ту сходинку, залишившись на тій самій позиції, що й минулого року.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на звіт World Happiness Report 2026.
Головне:
- Україна в рейтингу: Посіла 111-те місце, зберігши ту саму позицію, що й минулого року.
- Трійка лідерів: Фінляндія (очолює рейтинг 9-й рік поспіль), Ісландія та Данія.
- Аутсайдер: На останньому місці знову опинився Афганістан.
- Тенденція серед молоді: У більшості регіонів світу молодь почувається краще, ніж у 2006-2010 роках. Виняток - Північна Америка, Австралія, Нова Зеландія та Західна Європа, де добробут молоді погіршився.
Топ-10 найщасливіших країн 2026 року
Північна Європа продовжує домінувати в рейтингу завдяки високому рівню соціальної підтримки, стабільності та довірі до державних інститутів.
Десятка найщасливіших:
- Фінляндія
- Ісландія
- Данія
- Коста-Рика
- Швеція
- Норвегія
- Нідерланди
- Ізраїль
- Люксембург
- Швейцарія
Україна та світ: де ми зараз
Попри тривалу війну, показник суб'єктивного відчуття щастя серед українців за рік не погіршився - ми зафіксувалися на 111-му місці із 147 можливих. Зазначимо, що до повномасштабного вторгнення Україна посідала 98-ме місце (2021 рік).
На останньому місці у рейтингу знову опинився Афганістан, який замикає список як найбільш нещасна країна.
Молодь та соцмережі: головний виклик десятиліття
Автори звіту 2026 року приділили особливу увагу добробуту молоді. Основні висновки:
- Криза на Заході: Рівень щастя молодих людей у Північній Америці та Західній Європі суттєво впав порівняно з 2010 роком.
- Пастка алгоритмів: Ті, хто проводить у соцмережах понад 7 годин на день, почуваються значно гірше за тих, хто витрачає на них менше години.
- Тип платформи має значення: Соціальні мережі, побудовані на прямому спілкуванні (як-от месенджери), сприяють щастю. Натомість платформи з алгоритмічною стрічкою контенту (TikTok, Instagram) при інтенсивному використанні посилюють тривожність і відчуття незадоволеності.
