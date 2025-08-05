Київ знизився в рейтингу міст за ціною житла: скільки коштує "квадрат" і хто в топі

У серпні 2025 року Київ опустився на 138-ме місце в рейтингу європейських міст за вартістю житла - середня ціна квадратного метра в центрі столиці становить 2 269 євро. Для порівняння, рік тому Київ займав 100-ту позицію.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані Numbeo .

Київ втратив позиції у рейтингу

За даними ресурсу, Київ зараз уже на 138-му місці у рейтингу. В середньому 1 кв. м у центрі столиці коштує 2 269 євро. Лише на 4 сходинки нижче знаходиться Львів - на 142 місці. Тут "квадрат" нерухомості у центрі міста продають за 1 986 євро, а Одеса опинилась на 144 місці із вартістю 1 кв. м - 1 446 євро.

У порівнянні з Нью-Йорком Київ залишається значно доступнішим: вартість життя тут на 69,2% нижча, а орендна плата - менша на 86,2%.

За зведеними даними, орієнтовні щомісячні витрати на життя в Києві для сім’ї з чотирьох осіб становлять близько 79,9 тисячі гривень без урахування орендної плати. Для самотньої людини ця сума - приблизно 23 тисячі гривень.

Київ, Львів та Одеса у рейтингу міст із найдорожчою нерухомістю (скриншот)

Додамо, що платформа Numbeo розраховує різні індекси ринку нерухомості та інші ключові показники, пов’язані з житлом, використовуючи найновіші дані ринку.

Хто увійшов у десятку міст із найдорожчою нерухомістю

Вартість нерухомості у Києві в десяток разів нижча, ніж у найдорожчих містах Європи.

Лідери по вартості "квадрата" житла у центрі міста: