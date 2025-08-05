Київ знизився в рейтингу міст за ціною житла: скільки коштує "квадрат" і хто в топі
У серпні 2025 року Київ опустився на 138-ме місце в рейтингу європейських міст за вартістю житла - середня ціна квадратного метра в центрі столиці становить 2 269 євро. Для порівняння, рік тому Київ займав 100-ту позицію.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані Numbeo.
Київ втратив позиції у рейтингу
За даними ресурсу, Київ зараз уже на 138-му місці у рейтингу. В середньому 1 кв. м у центрі столиці коштує 2 269 євро. Лише на 4 сходинки нижче знаходиться Львів - на 142 місці. Тут "квадрат" нерухомості у центрі міста продають за 1 986 євро, а Одеса опинилась на 144 місці із вартістю 1 кв. м - 1 446 євро.
У порівнянні з Нью-Йорком Київ залишається значно доступнішим: вартість життя тут на 69,2% нижча, а орендна плата - менша на 86,2%.
За зведеними даними, орієнтовні щомісячні витрати на життя в Києві для сім’ї з чотирьох осіб становлять близько 79,9 тисячі гривень без урахування орендної плати. Для самотньої людини ця сума - приблизно 23 тисячі гривень.
Київ, Львів та Одеса у рейтингу міст із найдорожчою нерухомістю (скриншот)
Додамо, що платформа Numbeo розраховує різні індекси ринку нерухомості та інші ключові показники, пов’язані з житлом, використовуючи найновіші дані ринку.
Хто увійшов у десятку міст із найдорожчою нерухомістю
Вартість нерухомості у Києві в десяток разів нижча, ніж у найдорожчих містах Європи.
Лідери по вартості "квадрата" житла у центрі міста:
- Цюрих, Швейцарія - 20 616 євро;
- Женева, Швейцарія - 19 283 євро;
- Лозанна, Швейцарія - 18 563 євро;
- Базель, Швейцарія - 18 334 євро;
- Лондон, Великобританія - 17 669 євро;
- Берн, Швейцарія - 16 646 євро;
- Париж, Франція - 12 212 євро;
- Мюнхен, Німеччина - 11 366 євро;
- Люксембург, Люксембург - 10 331 євро;
- Стокгольм, Швеція - 10 017 євро.
Читайте також про те, що у першій половині 2025 року вторинний ринок житла в Україні демонструє переважне зростання цін. Найдорожчими залишаються квартири у Києві, Львові, Вінниці, Ужгороді, Одесі та Івано-Франківську. Водночас найбільший приріст цін на 1-, 2- та 3-кімнатні квартири зафіксовано у Харкові.
Раніше ми писали про те, що за останні пів року вартість оренди житла у Києві зросла на 14-22%. Стрімке подорожчання розпочалося ще у лютому.
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