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Київ знизився в рейтингу міст за ціною житла: скільки коштує "квадрат" і хто в топі

Київ, Вівторок 05 серпня 2025 08:00
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Київ знизився в рейтингу міст за ціною житла: скільки коштує "квадрат" і хто в топі Київ втратив позиції у рейтингу вартості житла (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У серпні 2025 року Київ опустився на 138-ме місце в рейтингу європейських міст за вартістю житла - середня ціна квадратного метра в центрі столиці становить 2 269 євро. Для порівняння, рік тому Київ займав 100-ту позицію.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані Numbeo.

Київ втратив позиції у рейтингу

За даними ресурсу, Київ зараз уже на 138-му місці у рейтингу. В середньому 1 кв. м у центрі столиці коштує 2 269 євро. Лише на 4 сходинки нижче знаходиться Львів - на 142 місці. Тут "квадрат" нерухомості у центрі міста продають за 1 986 євро, а Одеса опинилась на 144 місці із вартістю 1 кв. м - 1 446 євро.

У порівнянні з Нью-Йорком Київ залишається значно доступнішим: вартість життя тут на 69,2% нижча, а орендна плата - менша на 86,2%.

За зведеними даними, орієнтовні щомісячні витрати на життя в Києві для сім’ї з чотирьох осіб становлять близько 79,9 тисячі гривень без урахування орендної плати. Для самотньої людини ця сума - приблизно 23 тисячі гривень.

Київ знизився в рейтингу міст за ціною житла: скільки коштує &quot;квадрат&quot; і хто в топіКиїв, Львів та Одеса у рейтингу міст із найдорожчою нерухомістю (скриншот)

Додамо, що платформа Numbeo розраховує різні індекси ринку нерухомості та інші ключові показники, пов’язані з житлом, використовуючи найновіші дані ринку.

Хто увійшов у десятку міст із найдорожчою нерухомістю

Вартість нерухомості у Києві в десяток разів нижча, ніж у найдорожчих містах Європи.

Лідери по вартості "квадрата" житла у центрі міста:

  • Цюрих, Швейцарія - 20 616 євро;
  • Женева, Швейцарія - 19 283 євро;
  • Лозанна, Швейцарія - 18 563 євро;
  • Базель, Швейцарія - 18 334 євро;
  • Лондон, Великобританія - 17 669 євро;
  • Берн, Швейцарія - 16 646 євро;
  • Париж, Франція - 12 212 євро;
  • Мюнхен, Німеччина - 11 366 євро;
  • Люксембург, Люксембург - 10 331 євро;
  • Стокгольм, Швеція - 10 017 євро.

Читайте також про те, що у першій половині 2025 року вторинний ринок житла в Україні демонструє переважне зростання цін. Найдорожчими залишаються квартири у Києві, Львові, Вінниці, Ужгороді, Одесі та Івано-Франківську. Водночас найбільший приріст цін на 1-, 2- та 3-кімнатні квартири зафіксовано у Харкові.

Раніше ми писали про те, що за останні пів року вартість оренди житла у Києві зросла на 14-22%. Стрімке подорожчання розпочалося ще у лютому.

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