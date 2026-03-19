Самые счастливые страны 2026: кто возглавил рейтинг и на каком месте Украина
Финляндия девятый год подряд официально признана самой счастливой страной мира. Украина заняла 111-ю строчку, оставшись на той же позиции, что и в прошлом году.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет World Happiness Report 2026.
Главное:
- Украина в рейтинге: Заняла 111-е место, сохранив ту же позицию, что и в прошлом году.
- Тройка лидеров: Финляндия (возглавляет рейтинг 9-й год подряд), Исландия и Дания.
- Аутсайдер: На последнем месте снова оказался Афганистан.
- Тенденция среди молодежи: В большинстве регионов мира молодежь чувствует себя лучше, чем в 2006-2010 годах. Исключение - Северная Америка, Австралия, Новая Зеландия и Западная Европа, где благосостояние молодежи ухудшилось.
Топ-10 самых счастливых стран 2026 года
Северная Европа продолжает доминировать в рейтинге благодаря высокому уровню социальной поддержки, стабильности и доверию к государственным институтам.
Десятка самых счастливых:
- Финляндия
- Исландия
- Дания
- Коста-Рика
- Швеция
- Норвегия
- Нидерланды
- Израиль
- Люксембург
- Швейцария
Украина и мир: где мы сейчас
Несмотря на длительную войну, показатель субъективного ощущения счастья среди украинцев за год не ухудшился - мы зафиксировались на 111-м месте из 147 возможных. Отметим, что до полномасштабного вторжения Украина занимала 98-е место (2021 год).
На последнем месте в рейтинге снова оказался Афганистан, который замыкает список как самая несчастная страна.
Молодежь и соцсети: главный вызов десятилетия
Авторы отчета 2026 года уделили особое внимание благосостоянию молодежи. Основные выводы:
- Кризис на Западе: Уровень счастья молодых людей в Северной Америке и Западной Европе существенно упал по сравнению с 2010 годом.
- Ловушка алгоритмов: Те, кто проводит в соцсетях более 7 часов в день, чувствуют себя значительно хуже тех, кто тратит на них меньше часа.
- Тип платформы имеет значение: Социальные сети, построенные на прямом общении (например мессенджеры), способствуют счастью. Зато платформы с алгоритмической лентой контента (TikTok, Instagram) при интенсивном использовании усиливают тревожность и чувство неудовлетворенности.
