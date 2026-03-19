Самые счастливые страны 2026: кто возглавил рейтинг и на каком месте Украина

13:21 19.03.2026 Чт
2 мин
Насколько позиций полномасштабная война подвинула украинцев в "рейтинге счастья"?
aimg Василина Копытко
Украина осталась на том же месте рейтинга, что и в 2025-м году (фото: Getty Images)

Финляндия девятый год подряд официально признана самой счастливой страной мира. Украина заняла 111-ю строчку, оставшись на той же позиции, что и в прошлом году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет World Happiness Report 2026.

Читайте также: В Украине зафиксировали более 3,5 тысячи миллионеров: в каких регионах их больше всего

Главное:

  • Украина в рейтинге: Заняла 111-е место, сохранив ту же позицию, что и в прошлом году.
  • Тройка лидеров: Финляндия (возглавляет рейтинг 9-й год подряд), Исландия и Дания.
  • Аутсайдер: На последнем месте снова оказался Афганистан.
  • Тенденция среди молодежи: В большинстве регионов мира молодежь чувствует себя лучше, чем в 2006-2010 годах. Исключение - Северная Америка, Австралия, Новая Зеландия и Западная Европа, где благосостояние молодежи ухудшилось.

Топ-10 самых счастливых стран 2026 года

Северная Европа продолжает доминировать в рейтинге благодаря высокому уровню социальной поддержки, стабильности и доверию к государственным институтам.

Десятка самых счастливых:

  1. Финляндия
  2. Исландия
  3. Дания
  4. Коста-Рика
  5. Швеция
  6. Норвегия
  7. Нидерланды
  8. Израиль
  9. Люксембург
  10. Швейцария

Украина и мир: где мы сейчас

Несмотря на длительную войну, показатель субъективного ощущения счастья среди украинцев за год не ухудшился - мы зафиксировались на 111-м месте из 147 возможных. Отметим, что до полномасштабного вторжения Украина занимала 98-е место (2021 год).

На последнем месте в рейтинге снова оказался Афганистан, который замыкает список как самая несчастная страна.

Молодежь и соцсети: главный вызов десятилетия

Авторы отчета 2026 года уделили особое внимание благосостоянию молодежи. Основные выводы:

  • Кризис на Западе: Уровень счастья молодых людей в Северной Америке и Западной Европе существенно упал по сравнению с 2010 годом.
  • Ловушка алгоритмов: Те, кто проводит в соцсетях более 7 часов в день, чувствуют себя значительно хуже тех, кто тратит на них меньше часа.
  • Тип платформы имеет значение: Социальные сети, построенные на прямом общении (например мессенджеры), способствуют счастью. Зато платформы с алгоритмической лентой контента (TikTok, Instagram) при интенсивном использовании усиливают тревожность и чувство неудовлетворенности.

Ранее мы делились рейтингом самых счастливых стран за 2025 год.

Читайте также о том, что летом 2025-го года Киев опустился на 138-е место в рейтинге европейских городов по стоимости жилья. В нашей столице в среднем "квадратный метр" в центре продают за 2 269 евро. Для сравнения, в 2024-м Киев был 100-ой позиции.

Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
