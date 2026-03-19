Самые счастливые страны 2026: кто возглавил рейтинг и на каком месте Украина

Финляндия девятый год подряд официально признана самой счастливой страной мира. Украина заняла 111-ю строчку, оставшись на той же позиции, что и в прошлом году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет World Happiness Report 2026 .

Тенденция среди молодежи: В большинстве регионов мира молодежь чувствует себя лучше, чем в 2006-2010 годах. Исключение - Северная Америка, Австралия, Новая Зеландия и Западная Европа, где благосостояние молодежи ухудшилось.

Топ-10 самых счастливых стран 2026 года

Северная Европа продолжает доминировать в рейтинге благодаря высокому уровню социальной поддержки, стабильности и доверию к государственным институтам.

Десятка самых счастливых:

Финляндия Исландия Дания Коста-Рика Швеция Норвегия Нидерланды Израиль Люксембург Швейцария

Украина и мир: где мы сейчас

Несмотря на длительную войну, показатель субъективного ощущения счастья среди украинцев за год не ухудшился - мы зафиксировались на 111-м месте из 147 возможных. Отметим, что до полномасштабного вторжения Украина занимала 98-е место (2021 год).

На последнем месте в рейтинге снова оказался Афганистан, который замыкает список как самая несчастная страна.

Молодежь и соцсети: главный вызов десятилетия

Авторы отчета 2026 года уделили особое внимание благосостоянию молодежи. Основные выводы: