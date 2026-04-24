Найпопулярніші маршрути УЗ: куди українці їздять найчастіше у 2026 році

12:06 24.04.2026 Пт
3 хв
Пасажири навіть не здогадуються, скільки реально коштують поїздки і хто оплачує різницю
aimg Ірина Костенко
Поїзди "Укрзалізниці" - доступний для українців вид транспорту (фото ілюстративне: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Сьогодні деякі поїзди і маршрути - особливо популярні серед українців. При цьому ціни на квитки досі не "злетіли" завдяки спеціальному механізму.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад і територій України.

Хто і як забезпечує доступні ціни на квитки УЗ

Згідно з інформацією Мінрозвитку, у першому кварталі 2026 року доступні поїздки залізницею для 5,3 млн пасажирів забезпечив механізм державного замовлення.

"Понад 5,3 млн залізничних квитків було придбано за доступними тарифами", - уточнили у відомстві.

Зазначається, що механізм держзамовлення спільно розробили:

  • Міністерство розвитку громад та територій;
  • Міністерство фінансів України.

"Механізм передбачає компенсацію "Укрзалізниці" різниці між ціною квитка для пасажира та фактичною собівартістю перевезень", - пояснили українцям.

Держзамовлення забезпечило доступні поїздки з УЗ для щонайменше 5,3 млн пасажирів (інфографіка: mindev.gov.ua)

Які маршрути - найпопулярніші серед українців

За даними міністерства, в цілому найпопулярнішими напрямками серед пасажирів у першому кварталі 2026 року стали:

  • "Київ - Львів";
  • "Київ - Дніпро";
  • "Київ - Харків";
  • "Київ - Вінниця";
  • "Київ - Одеса".

При цьому особливе значення державна підтримка має для сполучення з прифронтовими регіонами.

"Для нас принципово важливо забезпечити стабільне та доступне залізничне сполучення з прифронтовими регіонами", - наголосив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Він повідомив також, що "у першому кварталі цього року майже половина всіх пасажирів - близько 2,6 мільйона людей - подорожували саме у прифронтові області та у зворотному напрямку".

Якою сумою підтримали пасажирські перевезення

У міністерстві повідомили, що у 2026 році держава спрямувала близько 16 млрд гривень на підтримку внутрішніх пасажирських перевезень далекого сполучення.

Очікується, що це дозволить:

  • зберегти ключові маршрути;
  • забезпечити транспортну єдність країни.

"Експериментальний механізм державного замовлення є важливим перехідним кроком до моделі PSO (Public Service Obligation), яка широко застосовується в країнах Європейського Союзу", - зауважили у Мінрозвитку.

Що відомо про фактичну собівартість поїздок

Українцям розповіли, що державна підтримка залізничних перевезень є дуже важливою, адже "фактична собівартість однієї поїздки в середньому більш ніж утричі перевищує вартість квитка".

"Завдяки механізму держзамовлення тарифи для пасажирів залишаються максимально доступними", - наголосили у міністерстві.

Зазначається, що це - критично важливо в умовах воєнного стану, коли залізницею активно користуються:

  • військовослужбовці;
  • їхні родини;
  • внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  • інші громадяни, які потребують підтримки держави.

