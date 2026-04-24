Найпопулярніші маршрути УЗ: куди українці їздять найчастіше у 2026 році

Хто і як забезпечує доступні ціни на квитки УЗ

Згідно з інформацією Мінрозвитку, у першому кварталі 2026 року доступні поїздки залізницею для 5,3 млн пасажирів забезпечив механізм державного замовлення.

"Понад 5,3 млн залізничних квитків було придбано за доступними тарифами", - уточнили у відомстві.

Зазначається, що механізм держзамовлення спільно розробили:

Міністерство розвитку громад та територій;

Міністерство фінансів України.

"Механізм передбачає компенсацію "Укрзалізниці" різниці між ціною квитка для пасажира та фактичною собівартістю перевезень", - пояснили українцям.

Держзамовлення забезпечило доступні поїздки з УЗ для щонайменше 5,3 млн пасажирів (інфографіка: mindev.gov.ua)

Які маршрути - найпопулярніші серед українців

За даними міністерства, в цілому найпопулярнішими напрямками серед пасажирів у першому кварталі 2026 року стали:

"Київ - Львів";

"Київ - Дніпро";

"Київ - Харків";

"Київ - Вінниця";

"Київ - Одеса".

При цьому особливе значення державна підтримка має для сполучення з прифронтовими регіонами.

"Для нас принципово важливо забезпечити стабільне та доступне залізничне сполучення з прифронтовими регіонами", - наголосив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Він повідомив також, що "у першому кварталі цього року майже половина всіх пасажирів - близько 2,6 мільйона людей - подорожували саме у прифронтові області та у зворотному напрямку".

Якою сумою підтримали пасажирські перевезення

У міністерстві повідомили, що у 2026 році держава спрямувала близько 16 млрд гривень на підтримку внутрішніх пасажирських перевезень далекого сполучення.

Очікується, що це дозволить:

зберегти ключові маршрути;

забезпечити транспортну єдність країни.

"Експериментальний механізм державного замовлення є важливим перехідним кроком до моделі PSO (Public Service Obligation), яка широко застосовується в країнах Європейського Союзу", - зауважили у Мінрозвитку.

Що відомо про фактичну собівартість поїздок

Українцям розповіли, що державна підтримка залізничних перевезень є дуже важливою, адже "фактична собівартість однієї поїздки в середньому більш ніж утричі перевищує вартість квитка".

"Завдяки механізму держзамовлення тарифи для пасажирів залишаються максимально доступними", - наголосили у міністерстві.

Зазначається, що це - критично важливо в умовах воєнного стану, коли залізницею активно користуються: