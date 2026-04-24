Самые популярные маршруты УЗ: куда украинцы ездят чаще всего в 2026 году

Кто и как обеспечивает доступные цены на билеты УЗ

Согласно информации Минразвития, в первом квартале 2026 года доступные поездки по железной дороге для 5,3 млн пассажиров обеспечил механизм государственного заказа.

"Более 5,3 млн железнодорожных билетов было приобретено по доступным тарифам", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что механизм госзаказа совместно разработали:

Министерство развития громад и территорий;

Министерство финансов Украины.

"Механизм предусматривает компенсацию "Укрзализныце" разницы между ценой билета для пассажира и фактической себестоимостью перевозок", - объяснили украинцам.

Госзаказ обеспечил доступные поездки с УЗ для не менее 5,3 млн пассажиров (инфографика: mindev.gov.ua)

Какие маршруты - самые популярные среди украинцев

По данным министерства, в целом самыми популярными направлениями среди пассажиров в первом квартале 2026 года стали:

"Киев - Львов";

"Киев - Днепр";

"Киев - Харьков";

"Киев - Винница";

"Киев - Одесса".

При этом особое значение государственная поддержка имеет для сообщения с прифронтовыми регионами.

"Для нас принципиально важно обеспечить стабильное и доступное железнодорожное сообщение с прифронтовыми регионами", - подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Он сообщил также, что "в первом квартале этого года почти половина всех пассажиров - около 2,6 миллиона человек - путешествовали именно в прифронтовые области и в обратном направлении".

Какой суммой поддержали пассажирские перевозки

В министерстве сообщили, что в 2026 году государство направило около 16 млрд гривен на поддержку внутренних пассажирских перевозок дальнего следования.

Ожидается, что это позволит:

сохранить ключевые маршруты;

обеспечить транспортное единство страны.

"Экспериментальный механизм государственного заказа является важным переходным шагом к модели PSO (Public Service Obligation), которая широко применяется в странах Европейского Союза", - отметили в Минразвития.

Что известно о фактической себестоимости поездок

Украинцам рассказали, что государственная поддержка железнодорожных перевозок является очень важной, ведь "фактическая себестоимость одной поездки в среднем более чем втрое превышает стоимость билета".

"Благодаря механизму госзаказа тарифы для пассажиров остаются максимально доступными", - подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что это - критически важно в условиях военного положения, когда железной дорогой активно пользуются: