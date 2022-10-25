Наймолодший за 200 років. Ріші Сунак став прем'єром Британії: що про нього відомо

Ріші Сунак офіційно став прем'єр-міністром Британії після аудієнції у короля Чарльза ІІІ в Букінгемському палаці. Його попросять сформувати новий уряд.

Факти з біографії

Лідер консерваторів народився 1980 року в Саутгемптоні в сім'ї медиків Яшвіра та Уші Сунак, які мігрували зі Східної Африки. Їхні батьки ще в колоніальні часи переселилися туди з індійського Пенджабу.

Ріші Сунак є випускником Оксфордського університету, де вивчав політику, економіку та філософію. У 2001-2004 роках працював в одному з найбільших світових інвестиційних банків Goldman Sachs, потім отримав ступінь магістра ділового адміністрування в Стенфордському університеті.

Фото: Ріші Сунак став першим прем'єром Британії індійського походження

Після цього працював у хедж-фонді TCI, заснував глобальну інвестиційну компанію з оборотом 1 млрд доларів, яка спеціалізувалася на підтримці британського малого бізнесу.

Під час навчання у Стенфорді познайомився зі своєю майбутньою дружиною Акшатою Мурті - дочкою індійського мільярдера, який заснував компанію з розробки програмного забезпечення Infosys. Сукупний стан сімейної пари оцінюється в 730 млн фунтів стерлінгів (майже 830 млн доларів), вони в третій сотні найбагатших людей Великобританії.

Політична кар'єра

Ріші Сунак пройшов до британського парламенту в 2015 році після перемоги в окрузі Річмонд (Йорк). Через два роки він переобрався, впевнено обійшовши кандидата від Лейбористської партії.

Вперше був залучений до роботи в уряді у 2018 році під час кадрових перестановок Терези Мей, внаслідок яких він отримав посаду парламентського помічника міністра з питань ЖКГ, громад та місцевого самоврядування.

У липні 2019 став головним секретарем Казначейства в уряді Бориса Джонсона. Взимку того ж року здобув на своєму окрузі третю поспіль перемогу з результатом 63,6%. Вже у лютому 2020 року був призначений канцлером Казначейства (міністром фінансів). Під час пандемії COVID забезпечував заходи фінансової допомоги бізнесу, через що набув популярності у британців.

Сунак займав сильні позиції у другому уряді Джонсона. Саме його відставка у липні 2022 року започаткувала процес, за підсумками якого прем'єр був змушений скласти повноваження.

"Громадськість справедливо чекає, що уряд працюватиме належним чином, компетентно та серйозно. Я розумію, що це може бути моя остання міністерська робота, але я вважаю, що за ці стандарти варто боротися, і саме тому я звільняюся", - заявив тодішній міністр, висловивши невдоволення роботою Бориса Джонсона

Детальніше про падіння того уряду читайте у матеріалі РБК-Україна "Лондон з нами. Чому йде Джонсон і чого Україні чекати від його наступника" .

Боротьба за лідерство у Консервативній партії

У ході виборчої кампанії влітку 2022 року Сунак був одним з головних фаворитів на посаду лідера Консервативної партії та прем'єрське крісло. За підсумками останнього туру голосування парламентаріїв разом з Ліз Трасс вийшов у фінальний етап, де вже голосували рядові члени партії.

На початку вересня стало відомо, що новим лідером Консервативної партії обрано Трасс, яка отримала 81 326 голосів проти 60 399 у Сунака.

Фото: Ріші Сунак поступився Ліз Трасс на минулих виборах (GettyImages)

Проте "друга Тетчер" протрималася на посаді лише п'ять тижнів і пішла у відставку під шквалом критики за провал економічної та фінансової політики.

На цей раз британські консерватори вирішили провести процедуру по-новому. Кандидати мали заручитися підтримкою не менше 100 членів парламенту. Ріші Сунак знову вважався фаворитом, і, за даними опитувань, саме його називали найбільш підходящим кандидатом.

Офіційно про своє висування він оголосив лише позавчора, 23 жовтня. Того ж дня колишній прем'єр Борис Джонсон, який, як передбачалося, міг нав'язати боротьбу, вирішив відійти убік.

Але пізніше стало відомо, що Сунака підтримує понад половину членів парламенту від Консервативної партії. На цьому фоні його єдина суперниця, лідер Палати громад Пенні Мордонт, виступила з заявою про фактичне зняття кандидатури.

"Ми обрали нашого наступного прем'єр-міністра. Це рішення є історичним і ще раз свідчить про різноманітність та талант нашої партії. Ріші має мою повну підтримку", - зазначила вона у вчорашній заяві.

Таким чином Сунак залишився єдиним претендентом на голову Консервативної партії.

Позиція Сунака по Україні

Будучи міністром фінансів, Ріші Сунак брав участь у розробці заходів щодо фінансової підтримки України. Він називав повномасштабне російське вторгнення "варварським та незаконним". А також попереджав, що війна матиме руйнівні наслідки не лише для України, а й спричинить порушення у світовій економіці.

Після своєї відставки він також дав зрозуміти, що підтримує фінансові зобов'язання Великобританії перед Україною.

"Якщо я стану прем'єр-міністром, я подвою наші зусилля і зміцню нашу політику повної підтримки України, яку так уміло проводив Борис Джонсон... Президенте Зеленський, хоробрі громадяни України, не сумнівайтеся: що б не трапилося тут найближчими тижнями, Сполучене Королівство залишиться вашим найсильнішим союзником", - говорив він у ході виборчих перегонів із Ліз Трасс.

Фото: влітку Сунак обіцяв, що його першим закордонним візитом на посаді прем’єра стане поїздка до Києва (GettyImages)

Він також обіцяв приділити першочергову увагу фінансуванню збройних сил Великобританії та зберегти поточний рівень видатків на оборону. Такий підхід, відповідно, дає підстави вважати, що нинішній курс Лондона на підтримку України фінансами та постачанням озброєнь як мінімум збережеться.

Крім того, на День незалежності України в англомовній газеті Kyiv Post було опубліковано його листа до українців з запевненнями того, що Британія залишиться найпослідовнішим і найсильнішим союзником.

Примітно, що влітку Сунак говорив, що перший закордонний візит прем'єр-міністром буде саме до Києва. Тепер йому представилася можливість підтвердити і свої слова, і позицію щодо України.

Чому пішла Ліз Трасс

Ліз Трасс виявилася останнім главою британського уряду, затвердженим королевою Єлизаветою ІІ. Причому свого п'ятнадцятого прем'єр-міністра вона призначила лише за два дні до своєї смерті. Відповідно Сунака на новій посаді затвердив вже король Чарльз III.

Що стосується Трасс, то вона оголосила про відставку через 44 дні після призначення. Вона визнала, що не в змозі впоратися з покладеними обов'язками. Приводом стало зниження рейтингу через її економічну політику.

Зокрема, вона пропонувала знизити ставки податку на прибуток, а також скасувати заплановане зростання корпоративних податків. Різниця мала бути компенсована рахунок зовнішніх запозичень. На цьому фоні британський фунт обвалився до історичного мінімуму, а ставки на іпотеку у Великій Британії зросли. У результаті прем'єрський термін Ліз Трасс став рекордно коротким історія країни.