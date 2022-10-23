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Сунак оголосив про висунення на посаду прем'єра Британії

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Британія, Неділя 23 жовтня 2022 13:01
Сунак оголосив про висунення на посаду прем'єра Британії Фото: колишній міністр фінансів Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Колишній міністр фінансів Британії Ріші Сунак офіційно оголосив про висунення на посаду прем'єр-міністра та голови Консервативної партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сунака у Twitter.

Сунак заявив, що Британія стикаємося з глибокою економічною кризою.

"Вибір, який наша партія зробить зараз, вирішить, чи матиме наступне покоління британців більше можливостей, ніж попереднє. Саме тому я бажаю бути вашим наступним прем’єр-міністром і лідером Консервативної партії. Я хочу виправити нашу економіку, об’єднати нашу партію та досягти успіху в нашій країні", - написав він.

Сунак став другим кандидатом, який офіційно балотувався. Він вже заручився підтримкою понад 100 депутатів. Першим кандидатом стала лідер британської Палати громад Пенні Мордонт.

Зазначимо, що на попередніх виборах прем'єра Британії Сунак програв Ліз Трасс, яка тепер пішла у відставку.

Нагадаємо, раніше кандидати на посаду прем'єр-міністра Британії - колишній прем'єр Борис Джонсон та Ріші Сунак проводили переговори до пізньої ночі.

За даними опитування, британці вважають саме Сунака найбільш підходящим кандидатом у прем'єр-міністри.

ЗМІ зазначають, що Джонсон все-таки заручився достатньою підтримкою для нового висування в прем'єри.

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