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Не Джонсон. Британці назвали найкращого кандидата на посаду прем'єра

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Лондон, П'ятниця 21 жовтня 2022 21:24
Не Джонсон. Британці назвали найкращого кандидата на посаду прем'єра Фото: колишній міністр фінансів Великобританії Ріші Сунак (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Жителі Великобританії вважають, що колишній міністр фінансів Ріші Сунак може краще впоратися з роботою на посаді прем'єра, аніж Борис Джонсон та лідерка Палати громад Пенні Мордонт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування, опубліковані на авторитетному майданчику YouGov.

Зокрема опитування показало, що Сунак є єдиним кандидатом, який, на думку громадськості, не буде поганим прем'єром. Таким чином, британці вважають, що він має більше шансів очолити уряд, ніж у Джонсон і Мордонт.

За даними опитування, 43% британців впевнені, що Сунак добре впорається зі своїм завданням. За ним іде Джонсон з 34%, проте 56% опитаних схиляються до того, що він "зробить погану роботу". Що стосується Пенні Мордонт, то лише 26% британців вважає, що вона може досягти успіху.

Не Джонсон. Британці назвали найкращого кандидата на посаду прем'єра

Фото: результати опитування

На сьогодні складно говорити про те, як ці цифри можуть вплинути на вибір членів Консервативної партії, оскільки 48% британців хочуть, щоб уряд взагалі очолив лідер лейбористів Кейр Стармер. Але для цього потрібна перемога на наступних парламентських виборах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пенні Мордонт стала першим кандидатом , який офіційно заявив про висування на посаду прем'єра та лідера Консервативної партії.

Поки що лідерами гонки називають Джонсона та Сунака, які ще публічно не заявляли про балотування.

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