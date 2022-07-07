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Джонсон уходит, но поддержка остается. Что говорят возможные преемники об Украине

Новина українською →
Лондон, Четверг 07 июля 2022 19:20
Джонсон уходит, но поддержка остается. Что говорят возможные преемники об Украине Фото: премьер Британии Борис Джонсон объявил об отставке (Getty Images)
Автор: Анна Березина

После отставки Бориса Джонсона нового премьер-министра Великобритании могут избрать осенью 2022. Имена главных претендентов на пост главы правительства уже обсуждаются в СМИ. Среди них активные сторонники Украины, которые могут продолжить политику Джонсона по поддержке нашей страны в борьбе с агрессором.

РБК-Украина собрало список потенциальных кандидатов в премьеры Великобритании и их заявления об Украине.

Бен Уоллес

Министр обороны Великобритании с 2019 года. До 2005-го служил в армии, имеет воинское звание капитана. Один из главных фаворитов на должность премьера после отставки Бориса Джонсона, по данным последнего опроса YouGov.

Бен Уоллес поддержал Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ, выступает за усиление поставок вооружения и проведение обучения украинских военных.

Встречался с президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Алексеем Резниковым. Во время визита в Киев Уоллес пообещал, что сотрудничество стран станет "еще теснее", чтобы достичь общей цели и дать возможность Украине освободиться от незаконной российской оккупации.

Джонсон уходит, но поддержка остается. Что говорят возможные преемники об УкраинеФото: министры обороны Украины и Великобритании Алексей Резников и Бен Уоллес (twitter.com/oleksiireznikov)

Лиз Трасс

Министр иностранных дел Великобритании с 15 сентября 2021. Ранее занимала должности главы министерства по делам женщин, министра внешней торговли, главного секретаря Казначейства, министра юстиции, министра продовольствия и окружающей среды.

С начала войны Лиз Трасс выступала за интенсификацию военной помощи Украине, усиление санкций против России, поддержала разработку плана послевоенного восстановления нашей страны.

"Война в Украине – это наша война, это война каждого, потому что победа Украины является стратегическим императивом для всех нас", - так глава британского МИДа призвала мир объединиться для борьбы с агрессором во время одного из своих выступлений.

Джонсон уходит, но поддержка остается. Что говорят возможные преемники об УкраинеФото: главы МИД Британии и Украины Лиз Трасс и Дмитрий Кулеба (twitter.com/trussliz)

Суэлла Браверман

Генеральный прокурор Великобритании в Кабинете Бориса Джонсона с февраля 2020 года. Суэлла Браверман первой подтвердила возможность своего выдвижения в премьеры в случае ухода Джонсона.

Посетила Украину 10 мая как глава делегации экспертов по военным преступлениям в рамках поддержки Великобритании украинских расследований. Во время встречи с генпрокурором Ириной Венедиктовой Браверман выразила уверенность, что британский опыт поможет раскрыть правду и привлечь путинский режим к ответственности за свои действия в Украине.

Пенни Мордаунт

Младший министр по торговой политике Британии с сентября 2021 года. Предшественница Бена Уоллеса на посту министра обороны. Пенни Мордаунт стала первой женщиной в Великобритании, возглавившей оборонное министерство. Имеет звание младшего лейтенанта ВМФ Великобритании.

Мордаунт приняла участие в организации благотворительной помощи Украине. С первых дней войны призывала предоставить "неограниченную помощь" украинцам в борьбе с "чудовищным" российским вторжением.

Риши Сунак

Министр финансов Великобритании с 13 февраля 2020 по 5 июля 2022. Возглавлял Казначейство во время пандемии COVID и обеспечивал меры финансовой помощи бизнесу, из-за чего приобрел популярность у британцев. Ушел с должности в знак несогласия с действиями Джонсона на фоне недавнего скандала.

Будучи главой Казначейства Риши Сунак участвовал в разработке мер по финансовой поддержке Украины. Британский министр назвал вторжения Путина в Украину "варварским и незаконным", которое будет иметь разрушительные последствия не только для Украины, но и вызовет нарушения в мировой экономике.

Джонсон уходит, но поддержка остается. Что говорят возможные преемники об Украине

Саджид Джавид

Министр здравоохранения Великобритании с июня 2021 года. Ушел с должности за день до отставки Бориса Джонсона. За время работы в правительстве возглавлял 6 различных министерств - финансов, внутренних дел, общин и местного самоуправления, бизнеса и инноваций, культуры и СМИ.

Саджид Джавид осудил вторжение РФ. С начала войны британское министерство здравоохранения под его руководством организовало доставку в Украину более 11 млн медицинских средств.

Джонсон уходит, но поддержка остается. Что говорят возможные преемники об УкраинеНадим Захави

Надима Захави считают еще одним вероятным претендентов на пост премьера. 5 июля он стал канцлером Казначейства после отставки Риши Сунака. До этого был министром образования, а в 2019 году курировал внедрение программы вакцинации от коронавируса в Великобритании.

На посту министра образования Надим Захави принимал участие в разработке программы для доступа к образованию детям украинских беженцев. Призывал местные власти и школы продолжать усилия по поддержке украинских семей в Великобритании.

Джереми Хант

Хант руководил министерством здравоохранения при Дэвиде Кэмероне и Терезе Мэй. Также занимал пост главы МИДа в 2019 году. Выступал за то, чтобы остаться в ЕС во время референдума 2016 года. Во время выборов лидера Консервативной партии в 2019 году Джереми Хант проиграл Борису Джонсону, не получил должности в его Кабинете.

С началом войны РФ против Украины Хант обращался к правительству Британии по вопросу поддержки украинских беженцев.

Подробнее об отставке премьер-министра Великобритании читайте в материале "Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника".

Ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и поблагодарил его за поддержку Украины.

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