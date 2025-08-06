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Самое модное платье на лето 2025: жена Козловского показала, с чем его носить

Среда 06 августа 2025 13:32
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Самое модное платье на лето 2025: жена Козловского показала, с чем его носить Жена Козловского Юлия Бакуменко (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Автор: Катерина Собкова

Супруга популярного украинского певца Виталия Козловского Юлия Бакуменко продемонстрировала стильный летний образ, который уже назвали трендом сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Виталия Козловского

Юлия Бакуменко для прогулки выбрала короткое платье на тонких бретельках молочного оттенка в бельевом стиле. Акцентная деталь - драпировка спереди в зоне декольте.

Дополнить его она решила удобными кедами на массивной подошве, а также солнцезащитными очками и тонкой цепочкой на шее.

Самое модное платье на лето 2025: жена Козловского показала, с чем его носитьЖена Козловского показала модное платье (скриншот)

Почему платье в бельевом стиле в тренде в 2025 году

Платье-комбинация или платье в бельевом стиле действительно является одним из ключевых трендов лета 2025 года. Вот несколько причин, почему она столь популярна.

Универсальность

Платье-комбинация - это универсальный элемент гардероба. Ее можно носить как в обыденных, так и в вечерних образах.

К примеру, как на фото, ее можно совмещать с кроссовками для расслабленного дневного лука. А для вечернего выхода достаточно добавить каблуки, жакет и элегантные аксессуары.

Тренды с подиума

Дизайнеры активно используют платья в бельевом стиле в своих коллекциях. Например, в сезоне осень/зима 2025 такие платья были представлены у Chloé и Miu Miu, что лишь подтверждает их актуальность.

Эстетика бохо-шика

В 2025 году платья-комбинации часто интерпретируются в контексте эстетики бохо-шика. Это означает использование легких тканей, кружева, рюшей, что придает образу изящества и романтичности, не делая его слишком "деревенским".

Актуальность весь год

Такое платье является выгодной инвестицией, поскольку оно легко переходит из летнего в осенний гардероб. Летом ее носят самостоятельно, а в прохладное время года - как часть многослойного образа: с жакетами, пальто, свитерами или кожаными куртками.

Удобство и стиль

Благодаря свободному крою и легким материалам, таким как шелк или атлас, платье-комбинация очень комфортно для жаркой погоды. В то же время она выглядит элегантно и изысканно, сочетая нежность и деликатную сексуальность.

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