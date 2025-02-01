"Самый массовый удар за последнее время": россияне обстреляли Запорожье, какие последствия

Российские захватчики нанесли по городу Запорожье более десяти ударов в ночь на 1 февраля. Эта вражеская атака стала одной из самых массированных.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова .

"Враг нанес более 10 ударов по Запорожью. Это самый массовый удар за последнее время", - говорится в публикации чиновника в Telegram-канале.

Глава ОГА отметил, что последствия обстрела устанавливаются. На местах работают все экстренные службы.

Вместе с тем чиновник проинформировал, что по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"Атака врага продолжается. Тревога объявлена по всей территории области. Не пренебрегайте правилами безопасности", - отметил он.

Позже он добавил, что в Запорожье из-за обстрела получили повреждения частные домовладения. Там выбиты окна, повреждена крыша.

Продолжаются работы по установлению последствий вражеской атаки на город.

Также стоит добавить, что перед тем мониторинговые группы писали, что после вражеской воздушной атаки с применением беспилотников в Запорожье прогремели взрывы, после чего в городе частично пропал свет.

В запорожских Telegram каналах также сообщали, что в городе на фоне вражеской дроновой атаки были пожары.

Воздушная атака в ночь на 1 февраля

Напомним, накануне вечером российские захватчики запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников для очередной атаки, и из-за угрозы атаки "Шахедов" в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Сообщалось о работе ПВО в Киевской области, де были замечены БПЛА противника. Также в Киеве прозвучали взрывы.

Добавим, кроме дронового удара, российские захватчики запустили ночью по Украине ракеты. На фоне такой атаки в Одессе прозвучали сильные взрывы.

Отметим, что этот ночной ракетный удар произошел лишь через несколько часов после вражеского обстрела центра Одессы с применением баллистики.