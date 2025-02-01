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У Київській області виявлено ворожі БпЛА, працюють сили ППО

Субота 01 лютого 2025 01:03
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У Київській області виявлено ворожі БпЛА, працюють сили ППО Фото: у Київській області працюють сили ППО (Полтавська ОВА)
Автор: Валерій Савицький

У Київській області виявлено російські ударні дрони. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Жителям радять перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, не фіксувати та не викладати у мережу роботу захисників.

Атака дронів

Ввечері 31 січня російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони-камікадзе типу "Шахед".

Також агресор обстріляв балістичними ракетами Одесу. В історичному центрі міста пошкоджено готель "Брістоль".

Близько 1:00 в Одесі знову пролунали вибухи через нову ракетну атаку росіян.

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Атака дронів
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