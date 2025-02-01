Атака "Шахедів": у Києві було чути вибухи

У Києві цієї ночі, 1 лютого, було чути серію вибухів. Перед тим у столиці була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко .

Про загрозу атаки "Шахедів" мешканців столиці інформували близько 00:45.

Пізніше стало відомо про роботу систем протиповітряної оборони у Київській області, де фіксували БПЛА противника.

Згодом у районі міста Київ пролунали вибухи. Їх було кілька, а почалися вони близько 01:22

"Чутно вибухи! Подалі від вікон!" - йдеться в заяві керівника КМВА в Telegram-каналі.

Оновлено: відбій тривоги

У КМВА поінформували о 01:51, що у столиці оголошено про відбій повітряної тривоги.

Нічна комбінована повітряна атака

Раніше повідомлялося, що ввечері напередодні, 31 січня, у Повітряних силах зафіксували запуск російськими окупантами дронів-камікадзе у бік України.

Ворожі БПЛА заходили у повітряний простір країни з різних напрямків, і через загрозу атаки "Шахедів" у низці областей була оголошена повітряна тривога. Повідомлялося про роботу ППО в Київській області.

Окрім дронового удару, ворог також запустив по Україні ракети у ніч проти 1 лютого. Військові фіксували рух швидкісних цілей і крилатих ракет у бік Одеси з акваторії Чорного моря, на Кропивницький, у напрямку Черкас, у бік Кременчука, Мирнограда, у напрямку Миргорода/Лубен, а також фіксували в Харківській області.

На тлі ракетної атаки сильні вибухи пролунали в Одесі, яка напередодні ввечері зазнала ворожого обстрілу із застосуванням балістики.