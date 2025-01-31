Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 23:11 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Станом на 23:23 , за даними військових, ворожі дрони рухалися:

Також оголошено загрозу застосування ударних безпілотників для Запорізької області.

За даними військових, станом на 22:13 ворожі дрони БпЛА рухалися на півдні Сумської області на захід та схід.

Ракетний удар по Одесі

В п'ятницю, 31 січня, близько 20:00 російський агресор вдарив балістичними ракетами по Одесі.

Внаслідок атаки постраждала низка будівель у центрі міста, зокрема готель "Брістоль".

Неподалік від місця прильоту ракет перебували норвезькі дипломати.

Більш детально про наслідки обстрілу історичного району Одеси - читайте у нашому авторському матеріалі.

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