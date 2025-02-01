В Одесі пролунали потужні вибухи, росіяни знову вдарили по місту ракетами

В Одесі у ніч проти 1 лютого пролунали вибухи на тлі загрози ворожої ракетної атаки. Місто зазнало обстрілів після удару балістикою ввечері напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера .

Чиновник зазначив, що вибухи в Одесі було досить сильними.

"Знову потужні вибухи! Не лишайте укриттів!" - йдеться в заяві керівника ОВА в Telegram о 00:42.

Зазначимо, перед тим у Повітряних силах ЗСУ інформували о 00:33 про ракетну небезпеку для Одеської області.

Пізніше військові заявили про фіксацію швидкісних цілей у Миколаївській області, які рухалися курсом на північ. Вже о 00:40 у Повітряних силах повідомили, що швидкісна ворожа ціль в акваторії Чорного моря рухається у напрямку Одеси.

"Одеса в укриття", - закликали військові.

Після цього з'явилися повідомлення про вибухи в Одесі.

"Знову чутно вибухи у місті!" - написав одеський мер Геннадій Труханов у своєму Telegram-каналі.

Російський ракетний удар по Одесі

Як повідомлялося раніше, ввечері 31 січня російські терористи вдарили по центру Одеси ракетами, у місті пролунали вибухи. Для атаки ворог застосував балістику, попередньо типу "Іскандер".

За останніми даними, через російський обстріл в Одесі постраждали сім людей, які були госпіталізовані.

Також повідомлялося, що ворожим ракетним ударом було пошкоджено готель "Брістоль".

За словами голови Одеської ОВА, внаслідок вибухів у приміщеннях низки історичних пам'яток, зокрема, літературного, історико-краєзнавчого, археологічного музеїв та музею західного та східного мистецтва, а також у філармонії є вибиті вікна та пошкодження фасадів.

Було розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як розповів президент Володимир Зеленський, в епіцентрі ракетного удару по Одесі були норвезькі дипломати.