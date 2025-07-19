Наймасовіша атака: Росія гатила по Павлограду дронами та ракетами

"Пекельна ніч і ранок для Павлограда. Наймасовіша атака на місто. Вибух за вибухом. Російські терористи цілили ракетами та безпілотниками", - повідомив Лисак.

За його словами, через російські удари спалахнули пожежі, пошкоджено пожежну частину, промислові підприємства та п'ятиповерхову будівлю.

"Вчора ввечері ворог спрямував на область ракети. Внаслідок атаки у Дніпрі та районі сталися пожежі. На Синельниківщині понівечені 2 приватні будинки. По Нікопольщині агресор цілив FPV-дронами та артилерією. Бив по Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Пошкоджений мікроавтобус", - додав Лисак.

Зазначено, що ввечері, 18 липня, через атаку на Марганецьку громаду постраждав 57-річний чоловік. Лисак попередив, що повітряна тривога через атаку росіян, як і раніше, триває.