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Самая массированная атака: Россия била по Павлограду дронами и ракетами

Фото: последствия удара по Павлограду (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Мария Рагуткина

Павлоград Днепропетровской области пережил адскую ночь и утро из-за российской массированной атаки на город 19 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака в Telegram.

"Адская ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целились ракетами и беспилотниками", - сообщил Лысак.

По его словам, из-за российских ударов вспыхнули пожары, повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажное здание.

"Вчера вечером враг нацелил на область ракеты. В результате атаки в Днепре и районе произошли пожары. На Синельниковщине изуродованы два частных дома. По Никопольщине агрессор целился FPV-дронами и артиллерией. Бил по Марганецкой, Мировской, Покровской громадам. Поврежден микроавтобус", - добавил Лысак.

Отмечено, что вечером, 18 июля, из-за атаки на Марганецкую громаду пострадал 57-летний мужчина. Лысак предупупредил, что воздушная тревога из-за атаки россиян по-прежнему продолжается.

Атака РФ 19 июля

Россия запустила баллистические ракеты и дроны в сторону Украины еще вечером, 18 июля.

Ночью в Киеве в результате атаки дронов были обломок дрона упал на жилой дом в Дарницком районе. В Павлограде раздались взрывы.

Также российскому удару подверглась Одесса. В результате атаки россиян в многоэтажном доме загорелись несколько этажей. Одна женщина погибла, несколько человек получили ранения.

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