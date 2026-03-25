"Найкращі удари" за дві хвилини: ЗМІ дізналися, як Трамп отримує звіти про війну в Ірані

Після початку операції США та Ізраїлю в Ірані американські військові щодня створюють двохвилинне відео для президента Дональда Трампа. В ньому зібрані найуспішніші удари по іранських цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Джерела видання повідомили, що Трамп отримує інформацію щодо операції в Ірані не тільки з цього ролика. Він також розмовляє з провідними військовими та розвідувальними радниками, лідерами інших країн, переглядає новини в медіа.

Водночас три джерела розповіли, що відеобрифінг підживлює занепокоєння деяких союзників президента США, що він може не отримувати повної картини війни.

За їхніми словами, ці відео викликають у Трампа все більше розчарування висвітленням війни у ЗМІ. Він питає у своєї адміністрації, чому у медіа не наголошується на тому успіху, який йому показують.

Трамп знає і про успіхи, і про невдачі

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт спростувала припущення, що президент США не отримує інформації про всі події у війні - як про успіхи, так і про невдачі.

Головний речник Міноборони країни Шон Парнелл наголосив, що операція "Епічна лють" мала "приголомшливий успіх", а американські війська виконали всі поставлені завдання.

Крім того, одне з джерел повідомило, що Трамп цікавиться широкою думкою та закликає кожного учасника висловлюватися відверто.

Воно також зауважило, що президент США часто розмовляє з багатьма зовнішніми радниками, вислуховує їхню думку та цікавиться їхньою точкою зору.

Операція в Ірані

Нагадаємо, Трамп розповів, що США вирішили перейти від бомбардувань Ірану до переговорів, оскільки Тегеран почав говорити "розумні речі".