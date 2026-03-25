"Найкращі удари" за дві хвилини: ЗМІ дізналися, як Трамп отримує звіти про війну в Ірані

23:05 25.03.2026 Ср
2 хв
Невже президент США не бачить повної картини?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Після початку операції США та Ізраїлю в Ірані американські військові щодня створюють двохвилинне відео для президента Дональда Трампа. В ньому зібрані найуспішніші удари по іранських цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Читайте також: Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою

Джерела видання повідомили, що Трамп отримує інформацію щодо операції в Ірані не тільки з цього ролика. Він також розмовляє з провідними військовими та розвідувальними радниками, лідерами інших країн, переглядає новини в медіа.

Водночас три джерела розповіли, що відеобрифінг підживлює занепокоєння деяких союзників президента США, що він може не отримувати повної картини війни.

За їхніми словами, ці відео викликають у Трампа все більше розчарування висвітленням війни у ЗМІ. Він питає у своєї адміністрації, чому у медіа не наголошується на тому успіху, який йому показують.

Трамп знає і про успіхи, і про невдачі

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт спростувала припущення, що президент США не отримує інформації про всі події у війні - як про успіхи, так і про невдачі.

Головний речник Міноборони країни Шон Парнелл наголосив, що операція "Епічна лють" мала "приголомшливий успіх", а американські війська виконали всі поставлені завдання.

Крім того, одне з джерел повідомило, що Трамп цікавиться широкою думкою та закликає кожного учасника висловлюватися відверто.

Воно також зауважило, що президент США часто розмовляє з багатьма зовнішніми радниками, вислуховує їхню думку та цікавиться їхньою точкою зору.

Операція в Ірані

Нагадаємо, Трамп розповів, що США вирішили перейти від бомбардувань Ірану до переговорів, оскільки Тегеран почав говорити "розумні речі".

Сьогодні, 25 березня, речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що США передали Ірану мирний план із 15 пунктів, який має на меті припинення бойових дій на Близькому Сході.

Серед ключових пропозицій - передача під міжнародний контроль 440 кілограмів високозбагаченого урану, що зберігається на території Ірану. Також в плані йдеться і про Ормузьку протоку, яка фактично опинилася заблокованою після початку військової операції США та Ізраїлю.

Проте Іран розкритикував 15-пунктний мирний план США та назвав його "надмірним". Крім того, він висунув власні умови для припинення війни.

Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
РФ готує операцію проти українських систем водопостачання, - Зеленський
Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою