"Лучшие удары" за две минуты: СМИ узнали, как Трамп получает отчеты о войне в Иране

После начала операции США и Израиля в Иране американские военные ежедневно создают двухминутное видео для президента Дональда Трампа. В нем собраны самые успешные удары по иранским целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Источники издания сообщили, что Трамп получает информацию об операции в Иране не только из этого ролика. Он также разговаривает с ведущими военными и разведывательными советниками, лидерами других стран, просматривает новости в медиа.

В то же время три источника рассказали, что видеобрифинг подпитывает беспокойство некоторых союзников президента США, что он может не получать полной картины войны.

По их словам, эти видео вызывают у Трампа все большее разочарование освещением войны в СМИ. Он спрашивает у своей администрации, почему в медиа не отмечается тот успех, который ему показывают.

Трамп знает и об успехах, и о неудачах

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла предположение, что президент США не получает информации обо всех событиях в войне - как об успехах, так и о неудачах.

Главный представитель Минобороны страны Шон Парнелл подчеркнул, что операция "Эпическая ярость" имела "ошеломляющий успех", а американские войска выполнили все поставленные задачи.

Кроме того, один из источников сообщил, что Трамп интересуется широким мнением и призывает каждого участника высказываться откровенно.

Он также отметил, что президент США часто разговаривает со многими внешними советниками, выслушивает их мнение и интересуется их точкой зрения.

Операция в Иране

Напомним, Трамп рассказал, что США решили перейти от бомбардировок Ирана к переговорам, поскольку Тегеран начал говорить "умные вещи".