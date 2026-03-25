"Лучшие удары" за две минуты: СМИ узнали, как Трамп получает отчеты о войне в Иране
После начала операции США и Израиля в Иране американские военные ежедневно создают двухминутное видео для президента Дональда Трампа. В нем собраны самые успешные удары по иранским целям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Источники издания сообщили, что Трамп получает информацию об операции в Иране не только из этого ролика. Он также разговаривает с ведущими военными и разведывательными советниками, лидерами других стран, просматривает новости в медиа.
В то же время три источника рассказали, что видеобрифинг подпитывает беспокойство некоторых союзников президента США, что он может не получать полной картины войны.
По их словам, эти видео вызывают у Трампа все большее разочарование освещением войны в СМИ. Он спрашивает у своей администрации, почему в медиа не отмечается тот успех, который ему показывают.
Трамп знает и об успехах, и о неудачах
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла предположение, что президент США не получает информации обо всех событиях в войне - как об успехах, так и о неудачах.
Главный представитель Минобороны страны Шон Парнелл подчеркнул, что операция "Эпическая ярость" имела "ошеломляющий успех", а американские войска выполнили все поставленные задачи.
Кроме того, один из источников сообщил, что Трамп интересуется широким мнением и призывает каждого участника высказываться откровенно.
Он также отметил, что президент США часто разговаривает со многими внешними советниками, выслушивает их мнение и интересуется их точкой зрения.
Операция в Иране
Напомним, Трамп рассказал, что США решили перейти от бомбардировок Ирана к переговорам, поскольку Тегеран начал говорить "умные вещи".
Сегодня, 25 марта, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что США передали Ирану мирный план из 15 пунктов, который имеет целью прекращение боевых действий на Ближнем Востоке.
Среди ключевых предложений - передача под международный контроль 440 килограммов высокообогащенного урана, хранящегося на территории Ирана. Также в плане говорится и об Ормузском проливе, который фактически оказался заблокированным после начала военной операции США и Израиля.
Однако Иран раскритиковал 15-пунктный мирный план США и назвал его "чрезмерным". Кроме того, он выдвинул собственные условия для прекращения войны.