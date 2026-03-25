"Лучшие удары" за две минуты: СМИ узнали, как Трамп получает отчеты о войне в Иране

23:05 25.03.2026 Ср
Неужели президент США не видит полной картины?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

После начала операции США и Израиля в Иране американские военные ежедневно создают двухминутное видео для президента Дональда Трампа. В нем собраны самые успешные удары по иранским целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Читайте также: Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой

Источники издания сообщили, что Трамп получает информацию об операции в Иране не только из этого ролика. Он также разговаривает с ведущими военными и разведывательными советниками, лидерами других стран, просматривает новости в медиа.

В то же время три источника рассказали, что видеобрифинг подпитывает беспокойство некоторых союзников президента США, что он может не получать полной картины войны.

По их словам, эти видео вызывают у Трампа все большее разочарование освещением войны в СМИ. Он спрашивает у своей администрации, почему в медиа не отмечается тот успех, который ему показывают.

Трамп знает и об успехах, и о неудачах

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла предположение, что президент США не получает информации обо всех событиях в войне - как об успехах, так и о неудачах.

Главный представитель Минобороны страны Шон Парнелл подчеркнул, что операция "Эпическая ярость" имела "ошеломляющий успех", а американские войска выполнили все поставленные задачи.

Кроме того, один из источников сообщил, что Трамп интересуется широким мнением и призывает каждого участника высказываться откровенно.

Он также отметил, что президент США часто разговаривает со многими внешними советниками, выслушивает их мнение и интересуется их точкой зрения.

Операция в Иране

Напомним, Трамп рассказал, что США решили перейти от бомбардировок Ирана к переговорам, поскольку Тегеран начал говорить "умные вещи".

Сегодня, 25 марта, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что США передали Ирану мирный план из 15 пунктов, который имеет целью прекращение боевых действий на Ближнем Востоке.

Среди ключевых предложений - передача под международный контроль 440 килограммов высокообогащенного урана, хранящегося на территории Ирана. Также в плане говорится и об Ормузском проливе, который фактически оказался заблокированным после начала военной операции США и Израиля.

Однако Иран раскритиковал 15-пунктный мирный план США и назвал его "чрезмерным". Кроме того, он выдвинул собственные условия для прекращения войны.

РФ готовит операцию против украинских систем водоснабжения, - Зеленский
Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой
Роман Кот, корреспондент РБК-Украина