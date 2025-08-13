UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Найкомфортніша температура в Європі: якою буде погода в Україні завтра

Фото: в Україні утримається спекотна погода (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Погода по всій території України в четвер, 14 серпня, залишатиметься сухою і теплою. Температура повітря буде чи не найкомфортнішою в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Погода в Україні

Згідно з прогнозом синоптика, завтра протягом дня денна температура повітря в більшості областей становитиме +24+29 градусів.

На півдні та заході України буде спекотніше - +28+32 градуси.

Дощів у четвер не буде ніде - антициклон і далі господарюватиме.

Суха і тепла погода очікується до кінця тижня.

У неділю, 17 серпня, спека буде сильною на півдні, сході та в центральних областях, температура повітря там становитиме +30+36 градусів.

На заході та півночі України в неділю посвіжішає до +20+25 градусів.

Фото: погода в Україні на 14 серпня (facebook.com/tala.didenko)

Погода в Києві

У Києві в четвер буде сухо та сонячно, вдень очікується +26 градусів.

Головні правила у спеку

Високі температури створюють значне навантаження на організм, особливо для людей похилого віку, дітей, людей із серцево-судинними та дихальними захворюваннями, а також тих, хто працює на відкритому повітрі.

У спеку фахівці радять дотримуватися таких правил:

  • носити головні убори та сонцезахисні окуляри;
  • пити більше води, відмовитися від алкоголю;
  • обирати світлий, вільний одяг із натуральних тканин;
  • уникати перебування на сонці з 12:00 до 16:00;
  • підтримувати комфортну температуру в приміщенні, уникаючи різниці понад 10 градусів між вулицею та кімнатою;
  • стежити, щоб діти були в тіні та з водою;
  • віддавати перевагу легким стравам, уникати швидкопсувних продуктів;
  • обмежити фізичне навантаження в спеку;
  • не залишати в автомобілі дітей, тварин чи легкозаймисті предмети.

Дотримання цих простих порад допоможе зменшити негативний вплив спеки та зберегти здоров’я.

Раніше РБК-Україна повідомляло, в яких регіонах України слід чекати прохолодних ночей цього тижня.

Також синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в матеріалі РБК-Україна розповіла, в яких областях найвища температура повітря.

Як негода в липні вплинула на врожай і де загинули посіви - читайте в матеріалі на РБК-Україна.

