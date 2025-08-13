RU

Общество Образование Деньги Изменения

Самая комфортная температура в Европе: какой будет погода в Украине завтра

Фото: в Украине сохранится жаркая погода (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Погода по всей территории Украины в четверг, 14 августа, будет оставаться сухой и теплой. Температура воздуха будет едва ли не самой комфортной в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Погода в Украине

Согласно прогнозу синоптика, завтра в течение дня дневная температура воздуха в большинстве областей составит +24+29 градусов.

На юге и западе Украины будет жарче - +28+32 градуса.

Дождей в четверг не будет нигде - антициклон и дальше будет хозяйничать.

Сухая и теплая погода ожидается до конца недели.

В воскресенье, 17 августа, жара будет сильной на юге, востоке и в центральных областях, температура воздуха там составит +30+36 градусов.

На западе и севере Украины в воскресенье посвежеет до +20+25 градусов.

Фото: погода в Украине на 14 августа (facebook.com/tala.didenko)

Погода в Киеве

В Киеве в четверг будет сухо и солнечно, днем ожидается +26 градусов.

Главные правила в жару

Высокие температуры создают значительную нагрузку на организм, особенно для пожилых людей, детей, людей с сердечно-сосудистыми и дыхательными заболеваниями, а также тех, кто работает на открытом воздухе.

В жару специалисты советуют придерживаться таких правил:

  • носить головные уборы и солнцезащитные очки;
  • пить больше воды, отказаться от алкоголя;
  • выбирать светлую, свободную одежду из натуральных тканей;
  • избегать пребывания на солнце с 12:00 до 16:00;
  • поддерживать комфортную температуру в помещении, избегая разницы более 10 градусов между улицей и комнатой;
  • следить, чтобы дети были в тени и с водой;
  • отдавать предпочтение легким блюдам, избегать скоропортящихся продуктов;
  • ограничить физическую нагрузку в жару;
  • не оставлять в автомобиле детей, животных или легковоспламеняющиеся предметы.

Соблюдение этих простых советов поможет уменьшить негативное влияние жары и сохранить здоровье.

Ранее РБК-Украина сообщало, в каких регионах Украины следует ждать прохладных ночей на этой неделе.

Также синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в материале РБК-Украина рассказала, в каких областях самая высокая температура воздуха.

Как непогода в июле повлияла на урожай и где погибли посевы - читайте в материале на РБК-Украина.

