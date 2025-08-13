Найкомфортніша температура в Європі: якою буде погода в Україні завтра
Погода по всій території України в четвер, 14 серпня, залишатиметься сухою і теплою. Температура повітря буде чи не найкомфортнішою в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.
Погода в Україні
Згідно з прогнозом синоптика, завтра протягом дня денна температура повітря в більшості областей становитиме +24+29 градусів.
На півдні та заході України буде спекотніше - +28+32 градуси.
Дощів у четвер не буде ніде - антициклон і далі господарюватиме.
Суха і тепла погода очікується до кінця тижня.
У неділю, 17 серпня, спека буде сильною на півдні, сході та в центральних областях, температура повітря там становитиме +30+36 градусів.
На заході та півночі України в неділю посвіжішає до +20+25 градусів.
Фото: погода в Україні на 14 серпня (facebook.com/tala.didenko)
Погода в Києві
У Києві в четвер буде сухо та сонячно, вдень очікується +26 градусів.
Головні правила у спеку
Високі температури створюють значне навантаження на організм, особливо для людей похилого віку, дітей, людей із серцево-судинними та дихальними захворюваннями, а також тих, хто працює на відкритому повітрі.
У спеку фахівці радять дотримуватися таких правил:
- носити головні убори та сонцезахисні окуляри;
- пити більше води, відмовитися від алкоголю;
- обирати світлий, вільний одяг із натуральних тканин;
- уникати перебування на сонці з 12:00 до 16:00;
- підтримувати комфортну температуру в приміщенні, уникаючи різниці понад 10 градусів між вулицею та кімнатою;
- стежити, щоб діти були в тіні та з водою;
- віддавати перевагу легким стравам, уникати швидкопсувних продуктів;
- обмежити фізичне навантаження в спеку;
- не залишати в автомобілі дітей, тварин чи легкозаймисті предмети.
Дотримання цих простих порад допоможе зменшити негативний вплив спеки та зберегти здоров’я.
