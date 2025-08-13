Самая комфортная температура в Европе: какой будет погода в Украине завтра

Погода по всей территории Украины в четверг, 14 августа, будет оставаться сухой и теплой. Температура воздуха будет едва ли не самой комфортной в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook .

Погода в Украине

Согласно прогнозу синоптика, завтра в течение дня дневная температура воздуха в большинстве областей составит +24+29 градусов.

На юге и западе Украины будет жарче - +28+32 градуса.

Дождей в четверг не будет нигде - антициклон и дальше будет хозяйничать.

Сухая и теплая погода ожидается до конца недели.

В воскресенье, 17 августа, жара будет сильной на юге, востоке и в центральных областях, температура воздуха там составит +30+36 градусов.

На западе и севере Украины в воскресенье посвежеет до +20+25 градусов.

Фото: погода в Украине на 14 августа (facebook.com/tala.didenko)

Погода в Киеве

В Киеве в четверг будет сухо и солнечно, днем ожидается +26 градусов.

Главные правила в жару

Высокие температуры создают значительную нагрузку на организм, особенно для пожилых людей, детей, людей с сердечно-сосудистыми и дыхательными заболеваниями, а также тех, кто работает на открытом воздухе.

В жару специалисты советуют придерживаться таких правил:

носить головные уборы и солнцезащитные очки;

пить больше воды, отказаться от алкоголя;

выбирать светлую, свободную одежду из натуральных тканей;

избегать пребывания на солнце с 12:00 до 16:00;

поддерживать комфортную температуру в помещении, избегая разницы более 10 градусов между улицей и комнатой;

следить, чтобы дети были в тени и с водой;

отдавать предпочтение легким блюдам, избегать скоропортящихся продуктов;

ограничить физическую нагрузку в жару;

не оставлять в автомобиле детей, животных или легковоспламеняющиеся предметы.

Соблюдение этих простых советов поможет уменьшить негативное влияние жары и сохранить здоровье.