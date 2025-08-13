ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Самая комфортная температура в Европе: какой будет погода в Украине завтра

Украина, Среда 13 августа 2025 14:58
UA EN RU
Самая комфортная температура в Европе: какой будет погода в Украине завтра Фото: в Украине сохранится жаркая погода (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Погода по всей территории Украины в четверг, 14 августа, будет оставаться сухой и теплой. Температура воздуха будет едва ли не самой комфортной в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Погода в Украине

Согласно прогнозу синоптика, завтра в течение дня дневная температура воздуха в большинстве областей составит +24+29 градусов.

На юге и западе Украины будет жарче - +28+32 градуса.

Дождей в четверг не будет нигде - антициклон и дальше будет хозяйничать.

Сухая и теплая погода ожидается до конца недели.

В воскресенье, 17 августа, жара будет сильной на юге, востоке и в центральных областях, температура воздуха там составит +30+36 градусов.

На западе и севере Украины в воскресенье посвежеет до +20+25 градусов.

Самая комфортная температура в Европе: какой будет погода в Украине завтра

Фото: погода в Украине на 14 августа (facebook.com/tala.didenko)

Погода в Киеве

В Киеве в четверг будет сухо и солнечно, днем ожидается +26 градусов.

Главные правила в жару

Высокие температуры создают значительную нагрузку на организм, особенно для пожилых людей, детей, людей с сердечно-сосудистыми и дыхательными заболеваниями, а также тех, кто работает на открытом воздухе.

В жару специалисты советуют придерживаться таких правил:

  • носить головные уборы и солнцезащитные очки;
  • пить больше воды, отказаться от алкоголя;
  • выбирать светлую, свободную одежду из натуральных тканей;
  • избегать пребывания на солнце с 12:00 до 16:00;
  • поддерживать комфортную температуру в помещении, избегая разницы более 10 градусов между улицей и комнатой;
  • следить, чтобы дети были в тени и с водой;
  • отдавать предпочтение легким блюдам, избегать скоропортящихся продуктов;
  • ограничить физическую нагрузку в жару;
  • не оставлять в автомобиле детей, животных или легковоспламеняющиеся предметы.

Соблюдение этих простых советов поможет уменьшить негативное влияние жары и сохранить здоровье.

Ранее РБК-Украина сообщало, в каких регионах Украины следует ждать прохладных ночей на этой неделе.

Также синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в материале РБК-Украина рассказала, в каких областях самая высокая температура воздуха.

Как непогода в июле повлияла на урожай и где погибли посевы - читайте в материале на РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве
Новости
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия