Самая комфортная температура в Европе: какой будет погода в Украине завтра
Погода по всей территории Украины в четверг, 14 августа, будет оставаться сухой и теплой. Температура воздуха будет едва ли не самой комфортной в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.
Погода в Украине
Согласно прогнозу синоптика, завтра в течение дня дневная температура воздуха в большинстве областей составит +24+29 градусов.
На юге и западе Украины будет жарче - +28+32 градуса.
Дождей в четверг не будет нигде - антициклон и дальше будет хозяйничать.
Сухая и теплая погода ожидается до конца недели.
В воскресенье, 17 августа, жара будет сильной на юге, востоке и в центральных областях, температура воздуха там составит +30+36 градусов.
На западе и севере Украины в воскресенье посвежеет до +20+25 градусов.
Фото: погода в Украине на 14 августа (facebook.com/tala.didenko)
Погода в Киеве
В Киеве в четверг будет сухо и солнечно, днем ожидается +26 градусов.
Главные правила в жару
Высокие температуры создают значительную нагрузку на организм, особенно для пожилых людей, детей, людей с сердечно-сосудистыми и дыхательными заболеваниями, а также тех, кто работает на открытом воздухе.
В жару специалисты советуют придерживаться таких правил:
- носить головные уборы и солнцезащитные очки;
- пить больше воды, отказаться от алкоголя;
- выбирать светлую, свободную одежду из натуральных тканей;
- избегать пребывания на солнце с 12:00 до 16:00;
- поддерживать комфортную температуру в помещении, избегая разницы более 10 градусов между улицей и комнатой;
- следить, чтобы дети были в тени и с водой;
- отдавать предпочтение легким блюдам, избегать скоропортящихся продуктов;
- ограничить физическую нагрузку в жару;
- не оставлять в автомобиле детей, животных или легковоспламеняющиеся предметы.
Соблюдение этих простых советов поможет уменьшить негативное влияние жары и сохранить здоровье.
