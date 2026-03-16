Найгірший сценарій? Союзники США не очікують швидкого завершення конфлікту з Іраном

Союзники Сполучених Штатів очікують, що конфлікт на Близькому Сході у повній мірі завершиться не раніше вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
На думку радників та помічників президента США Дональда Трампа, інтенсивна військова операція завершиться на початку квітня - через 4-6 тижнів після свого початку.
Але чиновники у Вашингтоні та країнах-союзниках готуються до набагато тривалішої кризи. Три різні джерела в адміністрації Трампа та країнах НАТО вважають, що нестабільність на Близькому Сході та втручання США у справи Ірану можуть тривати до вересня, навіть якщо війна перейде в конфлікт низької інтенсивності.
Ізраїль, зі свого боку, повідомив журналістам, що планує щонайменше ще три тижні атак на тисячі додаткових цілей в Ірані.
Анна Келлі, заступник прес-секретаря Білого дому, наголосила, що операція "Епічна лють" є результатом "багатьох місяців ретельного планування", при цьому президенту було надано «широкі можливості», і він врахував думки всіх своїх високопосадовців, приймаючи остаточне рішення.
При цьому вона відмовилась коментувати можливу тривалість бойових дій на Близькому Сході.
Також днями WSJ, пославшись на свої джерела, написало, що деякі радники Трампа почали його закликати закінчувати війну проти Ірану. Усе це сталося на тлі зростання цін на нафту і побоювань, що затяжна війна негативно вплине на ситуацію в контексті довиборів до Конгресу США.
При цьому Дональд Трамп публічно вже заявив, що США фактично перемогли у війні проти Ірану. За його словами, це нібито сталося ще в перші години операції.