ua en ru
Сб, 27 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Найгірша серія в сезоні: Ястремська поступилася іспанці та вилетіла з "тисячника" в Пекіні

Пекін, Субота 27 вересня 2025 10:21
UA EN RU
Найгірша серія в сезоні: Ястремська поступилася іспанці та вилетіла з "тисячника" в Пекіні Фото: Даяна Ястремська програла третій матч поспіль (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Третя ракетка України Даяна Ястремська програла свій стартовий матч на турнірі серії WTA 1000 China Open у Пекіні та залишила змагання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

WTA 1000, Пекін, 2-ге коло

Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) – Даяна Ястремська (Україна) – 7:5, 6:4

Як пройшла гра

Минулого тижня Бузас Манейро (№48 WTA) грала в рамках Кубка Біллі Джин Кінг з іншою українкою – Мартою Костюк і поступилася в двох сетах. Зараз іспанка взяла своєрідний реванш, здолавши Ястремську, що перебуває на 31-й сходинці світового рейтингу.

Гра в Пекіні проходила дуже напружено та рівно. Ястремська була близькою до виграшу в першій партії. Українка мала три сет-пойнти на прийомі в 10-му геймі, але не реалізувала жоден з них. В результаті суперниця зрівняла рахунок (5:5), а потім взяла два переможні очка – 7:5.

У другому сеті іспанка дотиснула Даяну, взявши два гейми на м'ячах українки – 6:4. Матч тривав півтори години.

Це була друга зустріч одеситки з Бузас Манейро – обидві вона програла. Даяна поступилась в третьому матч поспіль – і це її найдовша серія поразок у поточному сезоні.

Хто з українок залишився в Пекіні

До основної сітки китайського "тисячника" потрапили чотири вітчизняні тенісистки.

Проте перша ракетка України Еліна Світоліна знялась зі змагання та оголосила про дострокове завершення сезону. А Юлія Стародубцева, як і Ястремська, поступилась у першому ж матчі.

В одиночному розряді в Пекіні з українок залишились тільки Марта Костюк (№28 WTA), яка у цей час проводить поєдинок з німкенею Еллою Зайдель (№95 WTA).

Що відомо про China Open

Турнір проходить з 24 вересня до 5 жовтня.

Загальний призовий фонд China Open становить 8 963 700 доларів США. Це четвертий за величиною призовий фонд серед турнірів серії WTA 1000 – поступається лише Мадриду, Маямі та Індіан-Веллсу.

Переможниця турніру отримає понад 1 мільйон доларів США та 1000 рейтингових очок.

Раніше ми писали, як Україна піднялася на рекордне місце у світовому рейтингу тенісних збірних.

Також читайте про позиції українок у оновленому рейтингу WTA.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Даяна Ястремська
Новини
Зеленський застеріг Угорщину від повтору інцидентів із дронами: відповідь буде
Зеленський застеріг Угорщину від повтору інцидентів із дронами: відповідь буде
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"