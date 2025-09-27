Найгірша серія в сезоні: Ястремська поступилася іспанці та вилетіла з "тисячника" в Пекіні

Третя ракетка України Даяна Ястремська програла свій стартовий матч на турнірі серії WTA 1000 China Open у Пекіні та залишила змагання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

WTA 1000, Пекін, 2-ге коло

Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) – Даяна Ястремська (Україна) – 7:5, 6:4

Як пройшла гра

Минулого тижня Бузас Манейро (№48 WTA) грала в рамках Кубка Біллі Джин Кінг з іншою українкою – Мартою Костюк і поступилася в двох сетах. Зараз іспанка взяла своєрідний реванш, здолавши Ястремську, що перебуває на 31-й сходинці світового рейтингу.

Гра в Пекіні проходила дуже напружено та рівно. Ястремська була близькою до виграшу в першій партії. Українка мала три сет-пойнти на прийомі в 10-му геймі, але не реалізувала жоден з них. В результаті суперниця зрівняла рахунок (5:5), а потім взяла два переможні очка – 7:5.

У другому сеті іспанка дотиснула Даяну, взявши два гейми на м'ячах українки – 6:4. Матч тривав півтори години.

Це була друга зустріч одеситки з Бузас Манейро – обидві вона програла. Даяна поступилась в третьому матч поспіль – і це її найдовша серія поразок у поточному сезоні.

Хто з українок залишився в Пекіні

До основної сітки китайського "тисячника" потрапили чотири вітчизняні тенісистки.

Проте перша ракетка України Еліна Світоліна знялась зі змагання та оголосила про дострокове завершення сезону. А Юлія Стародубцева, як і Ястремська, поступилась у першому ж матчі.

В одиночному розряді в Пекіні з українок залишились тільки Марта Костюк (№28 WTA), яка у цей час проводить поєдинок з німкенею Еллою Зайдель (№95 WTA).

Що відомо про China Open

Турнір проходить з 24 вересня до 5 жовтня.

Загальний призовий фонд China Open становить 8 963 700 доларів США. Це четвертий за величиною призовий фонд серед турнірів серії WTA 1000 – поступається лише Мадриду, Маямі та Індіан-Веллсу.

Переможниця турніру отримає понад 1 мільйон доларів США та 1000 рейтингових очок.