ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Коли була остання перемога? Стародубцева продовжила жахливу серію на старті супертурніру в Пекіні

Пекін, Четвер 25 вересня 2025 11:06
UA EN RU
Коли була остання перемога? Стародубцева продовжила жахливу серію на старті супертурніру в Пекіні Фото: Юлія Стародубцева (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Четверта ракетка України Юлія Стародубцева (№ 86 WTA) поступилась вже на старті супертурніру серії WTA 1000 у столиці Китаю, продовживши серію невдач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

WTA 1000, Пекін, 1-ше коло

Айла Томляновіч (Австралія) – Юлія Стародубцева (Україна) – 7:6, 6:2

Хід матчу

Українка у грі першого кола China Open поступилася австралійці Айлі Томлянович (№ 94 WTA). Матч тривав понад дві години.

Стартова партія складалася для українки вдало – завдяки двом брейкам вона повела 4:0. Однак перевагу втримати не вдалося. Томляновіч повернулася у гру та зуміла дотиснути суперницю на тайбрейку – 7:6 (7:1).

У другому сеті вже австралійка диктувала умови на корті. Вона одразу зробила брейк і довела партію до перемоги – 6:2.

Серія поразок українки

Поразка у Пекіні стала для Стародубцевої п'ятою поспіль на турнірах WTA.

Востаннє вона перемагала ще 31 липня у Монреалі, де обіграла Магдалену Френх із Польщі. Після того українка достроково залишала змагання у Цинциннаті, Клівленді, на US Open та тепер у столиці Китаю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
ЗСУ збили російський Су-34, який скидав авіабомби на Запоріжжя
ЗСУ збили російський Су-34, який скидав авіабомби на Запоріжжя
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"