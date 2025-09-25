Коли була остання перемога? Стародубцева продовжила жахливу серію на старті супертурніру в Пекіні

Четверта ракетка України Юлія Стародубцева (№ 86 WTA) поступилась вже на старті супертурніру серії WTA 1000 у столиці Китаю, продовживши серію невдач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

WTA 1000, Пекін, 1-ше коло

Айла Томляновіч (Австралія) – Юлія Стародубцева (Україна) – 7:6, 6:2

Хід матчу

Українка у грі першого кола China Open поступилася австралійці Айлі Томлянович (№ 94 WTA). Матч тривав понад дві години.

Стартова партія складалася для українки вдало – завдяки двом брейкам вона повела 4:0. Однак перевагу втримати не вдалося. Томляновіч повернулася у гру та зуміла дотиснути суперницю на тайбрейку – 7:6 (7:1).

У другому сеті вже австралійка диктувала умови на корті. Вона одразу зробила брейк і довела партію до перемоги – 6:2.

Серія поразок українки

Поразка у Пекіні стала для Стародубцевої п'ятою поспіль на турнірах WTA.

Востаннє вона перемагала ще 31 липня у Монреалі, де обіграла Магдалену Френх із Польщі. Після того українка достроково залишала змагання у Цинциннаті, Клівленді, на US Open та тепер у столиці Китаю.