Найгірша погода - у західних областях: синоптик дала прогноз в Україна на сьогодні

В Україні сьогодні, 23 листопада, буде хмарно. У низці регіонів очікується дощ та мокрий сніг, а на дорогах - ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

"Синоптична неділя найскладнішою очікується у західних областях України - мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Словом, очікується класична какабека!", - розповіла Діденко.

За її словами, на півночі - місцями невеликий дощ, ввечері на Житомирщині та Київщині можливо з мокрим снігом.

На сході - без опадів. На півдні - дощ ймовірний лише на Одещині.

У центральній частині дощі пройдуть на Вінниччині (можливо подекуди з мокрим снігом), Черкащині. Полтавщині, На Дніпропетровщині та в Кропивницькому з районами - без істотних опадів.

Температура повітря 23-го листопада передбачається найнижчою у західних областях України, вдень +1+5 градусів.

У північних областях +4+8 градусів.

На решті території України - весняна погода, +10+15, на півдні до +17 градусів.

Погода у Києві

У Києві сьогодні буде хмарно, вогко. Вдень до +7 градусів, а ввечері навіть потеплішає до +9 градусів.