ua en ru
Вс, 23 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Худшая погода - в западных областях: синоптик дала прогноз в Украине на сегодня

Воскресенье 23 ноября 2025 07:00
UA EN RU
Худшая погода - в западных областях: синоптик дала прогноз в Украине на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 23 ноября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 23 ноября, будет облачно. В ряде регионов ожидается дождь и мокрый снег, а на дорогах - гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

"Синоптическое воскресенье самым сложным ожидается в западных областях Украины - мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололед. Словом, ожидается классическая какабека!", - рассказала Диденко.

По ее словам, на севере - местами небольшой дождь, вечером на Житомирщине и Киевщине возможно с мокрым снегом.

На востоке - без осадков. На юге - дождь вероятен только в Одесской области.

В центральной части дожди пройдут в Винницкой области (возможно местами с мокрым снегом), Черкасской области. Полтавской, Днепропетровской и в Кропивницком с районами - без существенных осадков.

Температура воздуха 23-го ноября предполагается самой низкой в западных областях Украины, днем +1+5 градусов.

В северных областях +4+8 градусов.

На остальной территории Украины - весенняя погода, +10+15, на юге до +17 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня будет облачно, сыро. Днем до +7 градусов, а вечером даже потеплеет до +9 градусов.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре подытожили погодные условия первой декады ноября 2025 года и объяснили, как они сказались на состоянии и развитии озимых культур в разных областях.

В то же время синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
Новости
Зеленский о переговорах в Швейцарии: наша делегация знает, как защищать интересы Украины
Зеленский о переговорах в Швейцарии: наша делегация знает, как защищать интересы Украины
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте