Худшая погода - в западных областях: синоптик дала прогноз в Украине на сегодня

В Украине сегодня, 23 ноября, будет облачно. В ряде регионов ожидается дождь и мокрый снег, а на дорогах - гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

"Синоптическое воскресенье самым сложным ожидается в западных областях Украины - мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололед. Словом, ожидается классическая какабека!", - рассказала Диденко.

По ее словам, на севере - местами небольшой дождь, вечером на Житомирщине и Киевщине возможно с мокрым снегом.

На востоке - без осадков. На юге - дождь вероятен только в Одесской области.

В центральной части дожди пройдут в Винницкой области (возможно местами с мокрым снегом), Черкасской области. Полтавской, Днепропетровской и в Кропивницком с районами - без существенных осадков.

Температура воздуха 23-го ноября предполагается самой низкой в западных областях Украины, днем +1+5 градусов.

В северных областях +4+8 градусов.

На остальной территории Украины - весенняя погода, +10+15, на юге до +17 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня будет облачно, сыро. Днем до +7 градусов, а вечером даже потеплеет до +9 градусов.