Найгарячіше було під Покровськом і Новопавлівкою: Генштаб оновив карти боїв

Минулої доби на фронті відбулося 151 зіткнення. Росіяни випустили ракети й бомби, атакували дронами, але ЗСУ відбили масові штурми й вдарили у відповідь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби російські війська завдали одного ракетного удару із застосуванням 37 ракет, 71 авіаційного удару та скинули 120 керованих авіабомб. Крім того, противник здійснив 4785 обстрілів, з яких 86 - із реактивних систем залпового вогню, та використав 6322 дрони-камікадзе.
Авіаційних ударів зазнали райони Білогір’я на Запоріжжі та Козацького на Херсонщині.
У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили станцію управління безпілотниками та чотири райони зосередження особового складу і техніки окупантів.
Фото: найгарячіше залишається на Донеччині (Генштаб ЗСУ)
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська втратили ще 1010 окупантів. Також українські оборонці знищили 25 артилерійських систем, 553 ворожі БпЛА та один танк.
Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що українські захисники під час операції на Добропільському напрямку змогли звільнити від окупантів сім населених пунктів. Генерал зазначив, що просування українських захисників углиб оборони росіян становить від 3 до 7 кілометрів.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, що українські захисники проводять контрнаступальну операцію під Добропіллям і в районі Покровська.