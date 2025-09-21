Найгарячіше було під Покровськом і Новопавлівкою: Генштаб оновив карти боїв

Протягом минулої доби російські війська завдали одного ракетного удару із застосуванням 37 ракет, 71 авіаційного удару та скинули 120 керованих авіабомб. Крім того, противник здійснив 4785 обстрілів, з яких 86 - із реактивних систем залпового вогню, та використав 6322 дрони-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали райони Білогір’я на Запоріжжі та Козацького на Херсонщині.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили станцію управління безпілотниками та чотири райони зосередження особового складу і техніки окупантів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося сім боїв. Ворог здійснив десять авіаударів, скинувши 15 керованих бомб, та провів 218 обстрілів, з них один - із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська відбили сім атак у районах Вовчанська, Красного Першого, у напрямку Западного та Бочкового.

На Куп'янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів у бік Мирного.

На Лиманському напрямку противник 15 разів намагався просунутися в районах Греківки, Новомихайлівки, Шандриголового та у напрямку Новоселівки.

На Сіверському напрямку відбито шість штурмів у районах Дронівки та Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано три бої поблизу Ступочок та Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 15 разів у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки та у бік Берестка.

На Покровському напрямку сталося 52 зіткнення. Ворог діяв у районах Володимирівки, Никанорівки, Родинського, Червоного Лиману, Новоекономічного, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного, Нового Шахового, Лисівки, Звірового, Новоукраїнки, а також у напрямках Покровська, Козацького та Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку українські військові зупинили 22 штурми у районах Мирного, Піддубного, Філії, Андріївки-Клевцового, Січневого, Маліївки, Комишувахи, Новоіванівки, а також у напрямках Березового та Нововасилівського.

На Гуляйпільському напрямку противник шість разів атакував позиції ЗСУ в районах Полтавки та Ольгівського.

На Оріхівському напрямку відбито одну атаку біля Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби просунутися у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угруповань противника не зафіксовано.

Фото: найгарячіше залишається на Донеччині (Генштаб ЗСУ)