ЗСУ "мінуснули" понад тисячу окупантів за добу: Генштаб прозвітував про втрати РФ

Україна, Неділя 21 вересня 2025 08:15
ЗСУ "мінуснули" понад тисячу окупантів за добу: Генштаб прозвітував про втрати РФ Ілюстративне фото: знищена російська техніка (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Українські Сили оборони продовжують завдавати російській армії значних втрат на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Українське військове командування постійно наголошує, що щоденне знищення живої сили й техніки окупантів істотно послаблює наступальні можливості ворога, водночас посилюючи позиції Збройних сил України.

За даними Генерального штабу ЗСУ, оприлюдненими 21 вересня, протягом минулої доби російські війська втратили ще 1010 окупантів.

Також українські оборонці знищили 25 артилерійських систем, 553 ворожі БпЛА та один танк.

Таким чином, загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 21 вересня 2025 року на війні проти України становлять близько 1 101 610 осіб.

Інші бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.25 приблизно становлять:

  • танки - 11 193 (+1);
  • бойові броньовані машини - 23 281 (+1);
  • артилерійські системи - 32 952 (+25);
  • РСЗВ - 1 492;
  • засоби ППО - 1 218;
  • літаки - 422;
  • гелікоптери - 341;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 61 598 (+553);
  • крилаті ракети - 3 747 (+29);
  • кораблі/катери - 28;
  • підводні човни - 1;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 62 245 (+77);
  • спеціальна техніка - 3 969 (+1).

Як повідомляло РБК-Україна, 20 вересня на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському, Новопавлівському і Лиманському напрямках.

Також ЗСУ під час операції на Добропільському напрямку змогли звільнити від окупантів сім населених пунктів. У ворога великі втрати.

Крім того, війська РФ намагаються наступати на Куп'янському напрямку, а також витрачають багато ресурсів на Покровському.

