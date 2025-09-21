Горячее всего было под Покровском и Новопавловкой: Генштаб обновил карты боев

За прошедшие сутки на фронте произошло 151 столкновение. Россияне выпустили ракеты и бомбы, атаковали дронами, но ВСУ отбили массовые штурмы и ударили в ответ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки российские войска нанесли один ракетный удар с применением 37 ракет, 71 авиационный удар и сбросили 120 управляемых авиабомб. Кроме того, противник совершил 4785 обстрелов, из которых 86 - из реактивных систем залпового огня, и использовал 6322 дрона-камикадзе.
Авиационным ударам подверглись районы Белогорья в Запорожье и Казацкого на Херсонщине.
В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили станцию управления беспилотниками и четыре района сосредоточения личного состава и техники оккупантов.
Фото: самое горячее остается на Донетчине (Генштаб ВСУ)
Напомним, за прошедшие сутки российские войска потеряли еще 1010 оккупантов. Также украинские защитники уничтожили 25 артиллерийских систем, 553 вражеских БпЛА и один танк.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщал, что украинские защитники во время операции на Добропольском направлении смогли освободить от оккупантов семь населенных пунктов. Генерал отметил, что продвижение украинских защитников вглубь обороны россиян составляет от 3 до 7 километров.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские защитники проводят контрнаступательную операцию под Добропольем и в районе Покровска.