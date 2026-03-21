UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Найдешевше житло в Україні: названі прифронтові регіони, де ціни на квартири впали

06:40 21.03.2026 Сб
3 хв
Аналітики зафіксували аномальну ситуацію на ринку житла біля лінії фронту
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Ціни на купівлю та оренду житла у прифронтових територіях (freepik.com)

У прифронтових областях України попри безпекову ситуацію зростають ціни на житло, однак попит на купівлю помітно знижується. Водночас на ринку оренди ситуація залишається неоднорідною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

Головне:

  • Попри близькість до зони бойових дій, медіанні ціни на купівлю та оренду квартир у більшості прифронтових областей зросли.
  • На ринку купівлі спостерігається парадокс: вартість житла йде вгору, проте реальний попит впав на 15-45%.
  • Найбільший стрибок цін на придбання квартир зафіксовано на Харківщині (+18%) та Сумщині (+15%).
  • Сфера оренди демонструє неоднорідну динаміку - від аномального зростання попиту в Запоріжжі до падіння у Чернігові.
  • Безпекова ситуація залишається ключовим фактором, що стримує активність інвесторів.

Аналітики порівняли показники лютого 2026 року з аналогічним періодом минулого року, щоб відстежити, як змінилися пріоритети українців на сході та південному сході країни.

Вторинний ринок: де квартири здорожчали найбільше

Найвідчутніше ціни на однокімнатні квартири піднялися у Харківській області. Тут медіанна вартість купівлі зросла на 18%, сягнувши позначки в 1 млн гривень (22,6 тис. доларів). Безпосередньо у Харкові житло здорожчало на 16% - до 1,1 млн гривень (24,9 тис. доларів).

Схожа тенденція спостерігається і в інших регіонах:

  • Сумська область - ціни піднялися на 15% (862 тис. гривень/19,5 тис. доларів), а в самих Сумах - на 19% (992 тис. гривень/22,4 тис. доларів).
  • Дніпропетровська та Чернігівська області - медіанна вартість зросла в межах 8-12%. Купівля "однушки" в Дніпрі обійдеться у 1,4 млн гривень (31,7 тис. доларів), а в Чернігові - у 1,5 млн гривень (33,9 тис. доларів).
  • Херсонська область - зафіксовано зростання на 6% (до 632 тис. гривень/14,3 тис. доларів).

Єдиним регіоном, де ціни продемонстрували від’ємну динаміку, стала Запорізька область. Там вартість житла знизилася на 4%, зупинившись на позначці близько 644 тис. гривень (14,6 тис. доларів).

Проте паралельно із цінниками зріс і рівень тривожності покупців: попит на придбання власного житла обвалився. Найбільше падіння інтересу зафіксовано у Чернігові (-44%) та Харкові (-39%).

Оренда: аномалії попиту та безпековий фактор

У сегменті оренди ситуація ще більш контрастна. В одних областях ціни та попит синхронно зростають, в інших - стрімко падають.

Справжній бум цін зафіксовано у Харківській та Херсонській областях, де оренда здорожчала одразу на 33%. У Харкові медіанна ціна зафіксована на рівні 5,3 тис. гривень, у Херсоні - 4 тис. гривень. У Запоріжжі вартість оренди піднялася на 20% (до 6 тис. гривень), що супроводжувалося вибуховим зростанням попиту - кількість відгуків від орендарів тут збільшилася на рекордні 74%.

Натомість у Сумській області оренда здешевшала на 17% (до 5 тис. гривень), а в Чернігівській області попит впав на 28%.

Загалом ринок нерухомості біля лінії фронту сьогодні є дзеркалом міграційних процесів та безпекової ситуації. Покупці демонструють максимальну виваженість, тоді як орендний бізнес продовжує адаптуватися до частих переміщень населення всередині країни.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ринок нерухомості в Україні розділився: у прифронтових містах житло дешевшає, тоді як у більш безпечних регіонах, зокрема на заході та в столиці, ціни швидко зростають.

Крім того, за останні роки найбільше подорожчали однокімнатні квартири у західних і центральних областях, тоді як поблизу фронту динаміка була слабкою або навіть зі зниженням цін у доларовому еквіваленті. Основними факторами стали війна, міграція та підвищений попит на безпечні регіони.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
