Найдешевше житло в Україні: названі прифронтові регіони, де ціни на квартири впали

Головне: Попри близькість до зони бойових дій, медіанні ціни на купівлю та оренду квартир у більшості прифронтових областей зросли.

Аналітики порівняли показники лютого 2026 року з аналогічним періодом минулого року, щоб відстежити, як змінилися пріоритети українців на сході та південному сході країни.

Вторинний ринок: де квартири здорожчали найбільше

Найвідчутніше ціни на однокімнатні квартири піднялися у Харківській області. Тут медіанна вартість купівлі зросла на 18%, сягнувши позначки в 1 млн гривень (22,6 тис. доларів). Безпосередньо у Харкові житло здорожчало на 16% - до 1,1 млн гривень (24,9 тис. доларів).

Схожа тенденція спостерігається і в інших регіонах:

Сумська область - ціни піднялися на 15% (862 тис. гривень/19,5 тис. доларів) , а в самих Сумах - на 19% ( 992 тис. гривень/22,4 тис. доларів).

Дніпропетровська та Чернігівська області - медіанна вартість зросла в межах 8-12%. Купівля "однушки" в Дніпрі обійдеться у 1,4 млн гривень (31,7 тис. доларів) , а в Чернігові - у 1,5 млн гривень (33,9 тис. доларів) .

Херсонська область - зафіксовано зростання на 6% (до 632 тис. гривень/14,3 тис. доларів).

Єдиним регіоном, де ціни продемонстрували від’ємну динаміку, стала Запорізька область. Там вартість житла знизилася на 4%, зупинившись на позначці близько 644 тис. гривень (14,6 тис. доларів).

Проте паралельно із цінниками зріс і рівень тривожності покупців: попит на придбання власного житла обвалився. Найбільше падіння інтересу зафіксовано у Чернігові (-44%) та Харкові (-39%).

Оренда: аномалії попиту та безпековий фактор

У сегменті оренди ситуація ще більш контрастна. В одних областях ціни та попит синхронно зростають, в інших - стрімко падають.

Справжній бум цін зафіксовано у Харківській та Херсонській областях, де оренда здорожчала одразу на 33%. У Харкові медіанна ціна зафіксована на рівні 5,3 тис. гривень, у Херсоні - 4 тис. гривень. У Запоріжжі вартість оренди піднялася на 20% (до 6 тис. гривень), що супроводжувалося вибуховим зростанням попиту - кількість відгуків від орендарів тут збільшилася на рекордні 74%.

Натомість у Сумській області оренда здешевшала на 17% (до 5 тис. гривень), а в Чернігівській області попит впав на 28%.

Загалом ринок нерухомості біля лінії фронту сьогодні є дзеркалом міграційних процесів та безпекової ситуації. Покупці демонструють максимальну виваженість, тоді як орендний бізнес продовжує адаптуватися до частих переміщень населення всередині країни.