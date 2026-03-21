RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Самое дешевое жилье в Украине: названы прифронтовые регионы, где цены на квартиры упали

06:40 21.03.2026 Сб
3 мин
Аналитики зафиксировали аномальную ситуацию на рынке жилья возле линии фронта
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Цены на покупку и аренду жилья в прифронтовых территориях (freepik.com)

В прифронтовых областях Украины, несмотря на ситуацию с безопасностью, растут цены на жилье, однако спрос на покупку заметно снижается. В то же время на рынке аренды ситуация остается неоднородной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.

Главное:

  • Несмотря на близость к зоне боевых действий, медианные цены на покупку и аренду квартир в большинстве прифронтовых областей выросли.
  • На рынке покупки наблюдается парадокс: стоимость жилья идет вверх, однако реальный спрос упал на 15-45%.
  • Наибольший скачок цен на приобретение квартир зафиксирован на Харьковщине (+18%) и Сумщине (+15%).
  • Сфера аренды демонстрирует неоднородную динамику - от аномального роста спроса в Запорожье до падения в Чернигове.
  • Ситуация с безопасностью остается ключевым фактором, сдерживающим активность инвесторов.

Аналитики сравнили показатели февраля 2026 года с аналогичным периодом прошлого года, чтобы отследить, как изменились приоритеты украинцев на востоке и юго-востоке страны.

Вторичный рынок: где квартиры подорожали больше всего

Ощутимо цены на однокомнатные квартиры поднялись в Харьковской области. Здесь медианная стоимость покупки выросла на 18%, достигнув отметки в 1 млн гривен (22,6 тыс. долларов). Непосредственно в Харькове жилье подорожало на 16% - до 1,1 млн гривен (24,9 тыс. долларов).

Похожая тенденция наблюдается и в других регионах:

  • Сумская область - цены поднялись на 15% (862 тыс. гривен/19,5 тыс. долларов), а в самих Сумах - на 19% (992 тыс. гривен/22,4 тыс. долларов).
  • Днепропетровская и Черниговская области - медианная стоимость выросла в пределах 8-12%. Покупка "однушки" в Днепре обойдется в 1,4 млн гривен (31,7 тыс. долларов), а в Чернигове - в 1,5 млн гривен (33,9 тыс. долларов).
  • Херсонская область - зафиксирован рост на 6% (до 632 тыс. гривен/14,3 тыс. долларов).

Единственным регионом, где цены продемонстрировали отрицательную динамику, стала Запорожская область. Там стоимость жилья снизилась на 4%, остановившись на отметке около 644 тыс. гривен (14,6 тыс. долларов).

Однако параллельно с ценниками вырос и уровень тревожности покупателей: спрос на приобретение собственного жилья обвалился. Наибольшее падение интереса зафиксировано в Чернигове (-44%) и Харькове (-39%).

Аренда: аномалии спроса и фактор безопасности

В сегменте аренды ситуация еще более контрастная. В одних областях цены и спрос синхронно растут, в других - стремительно падают.

Настоящий бум цен зафиксирован в Харьковской и Херсонской областях, где аренда подорожала сразу на 33%. В Харькове медианная цена зафиксирована на уровне 5,3 тыс. гривен, в Херсоне - 4 тыс. гривен. В Запорожье стоимость аренды поднялась на 20% (до 6 тыс. гривен), что сопровождалось взрывным ростом спроса - количество откликов от арендаторов здесь увеличилось на рекордные 74%.

Зато в Сумской области аренда подешевела на 17% (до 5 тыс. гривен), а в Черниговской области спрос упал на 28%.

В целом рынок недвижимости у линии фронта сегодня является зеркалом миграционных процессов и ситуации с безопасностью. Покупатели демонстрируют максимальную взвешенность, тогда как арендный бизнес продолжает адаптироваться к частым перемещениям населения внутри страны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что рынок недвижимости в Украине разделился: в прифронтовых городах жилье дешевеет, тогда как в более безопасных регионах, в частности на западе и в столице, цены быстро растут.

Кроме того, за последние годы больше всего подорожали однокомнатные квартиры в западных и центральных областях, тогда как вблизи фронта динамика была слабой или даже со снижением цен в долларовом эквиваленте. Основными факторами стали война, миграция и повышенный спрос на безопасные регионы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
