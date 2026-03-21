Самое дешевое жилье в Украине: названы прифронтовые регионы, где цены на квартиры упали
В прифронтовых областях Украины, несмотря на ситуацию с безопасностью, растут цены на жилье, однако спрос на покупку заметно снижается. В то же время на рынке аренды ситуация остается неоднородной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.
Главное:
- Несмотря на близость к зоне боевых действий, медианные цены на покупку и аренду квартир в большинстве прифронтовых областей выросли.
- На рынке покупки наблюдается парадокс: стоимость жилья идет вверх, однако реальный спрос упал на 15-45%.
- Наибольший скачок цен на приобретение квартир зафиксирован на Харьковщине (+18%) и Сумщине (+15%).
- Сфера аренды демонстрирует неоднородную динамику - от аномального роста спроса в Запорожье до падения в Чернигове.
- Ситуация с безопасностью остается ключевым фактором, сдерживающим активность инвесторов.
Аналитики сравнили показатели февраля 2026 года с аналогичным периодом прошлого года, чтобы отследить, как изменились приоритеты украинцев на востоке и юго-востоке страны.
Вторичный рынок: где квартиры подорожали больше всего
Ощутимо цены на однокомнатные квартиры поднялись в Харьковской области. Здесь медианная стоимость покупки выросла на 18%, достигнув отметки в 1 млн гривен (22,6 тыс. долларов). Непосредственно в Харькове жилье подорожало на 16% - до 1,1 млн гривен (24,9 тыс. долларов).
Похожая тенденция наблюдается и в других регионах:
- Сумская область - цены поднялись на 15% (862 тыс. гривен/19,5 тыс. долларов), а в самих Сумах - на 19% (992 тыс. гривен/22,4 тыс. долларов).
- Днепропетровская и Черниговская области - медианная стоимость выросла в пределах 8-12%. Покупка "однушки" в Днепре обойдется в 1,4 млн гривен (31,7 тыс. долларов), а в Чернигове - в 1,5 млн гривен (33,9 тыс. долларов).
- Херсонская область - зафиксирован рост на 6% (до 632 тыс. гривен/14,3 тыс. долларов).
Единственным регионом, где цены продемонстрировали отрицательную динамику, стала Запорожская область. Там стоимость жилья снизилась на 4%, остановившись на отметке около 644 тыс. гривен (14,6 тыс. долларов).
Однако параллельно с ценниками вырос и уровень тревожности покупателей: спрос на приобретение собственного жилья обвалился. Наибольшее падение интереса зафиксировано в Чернигове (-44%) и Харькове (-39%).
Аренда: аномалии спроса и фактор безопасности
В сегменте аренды ситуация еще более контрастная. В одних областях цены и спрос синхронно растут, в других - стремительно падают.
Настоящий бум цен зафиксирован в Харьковской и Херсонской областях, где аренда подорожала сразу на 33%. В Харькове медианная цена зафиксирована на уровне 5,3 тыс. гривен, в Херсоне - 4 тыс. гривен. В Запорожье стоимость аренды поднялась на 20% (до 6 тыс. гривен), что сопровождалось взрывным ростом спроса - количество откликов от арендаторов здесь увеличилось на рекордные 74%.
Зато в Сумской области аренда подешевела на 17% (до 5 тыс. гривен), а в Черниговской области спрос упал на 28%.
В целом рынок недвижимости у линии фронта сегодня является зеркалом миграционных процессов и ситуации с безопасностью. Покупатели демонстрируют максимальную взвешенность, тогда как арендный бизнес продолжает адаптироваться к частым перемещениям населения внутри страны.
Ранее РБК-Украина сообщало, что рынок недвижимости в Украине разделился: в прифронтовых городах жилье дешевеет, тогда как в более безопасных регионах, в частности на западе и в столице, цены быстро растут.
Кроме того, за последние годы больше всего подорожали однокомнатные квартиры в западных и центральных областях, тогда как вблизи фронта динамика была слабой или даже со снижением цен в долларовом эквиваленте. Основными факторами стали война, миграция и повышенный спрос на безопасные регионы.