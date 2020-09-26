Найдены тела еще двух жертв катастрофы самолета АН-26

Фото: цветы вблизи места крушения (dsns.gov.ua)

Спасатели нашли тела еще двоих человек, которые погибли в результате крушения самолета АН-26 под Харьковом. Всего в катастрофе погибли 26 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы в Харьковской области найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)", - сообщили спасатели.

Напомним, авиакатастрофа АН-26 произошла вечером 25 сентября под Харьковом вблизи населенного пункта Чугуев. До этого официально подтверждалась смерть 24 человек в результате крушения. Поисками еще двоих занимались спасатели.

Как писало РБК-Украина, Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН26.

При этом министр обороны Андрей Таран заявил, что по предварительной версии самолет мог зацепить крылом землю.

В то же время в ВСУ опровергли информацию, что самолет АН-26 был не готов к эксплуатации и должен был пройти ремонт в ближайшее время. Предприятие продлило срок эксплуатации самолета до 2022 года.