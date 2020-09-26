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Знайдені тіла ще двох жертв катастрофи літака АН-26

Чугуїв, Субота 26 вересня 2020 12:31
Знайдені тіла ще двох жертв катастрофи літака АН-26
Фото: квіти поблизу місця катастрофи (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Рятувальники знайшли тіла ще двох осіб, які загинули в результаті аварії літака АН-26 під Харковом. Усього в катастрофі загинули 26 людей.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 12:15 на місці авіакатастрофи в Харківській області знайдено тіла 25 загиблих. Один чоловік помер у лікарні та одна людина травмована (знаходиться в лікарні)", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, авіакатастрофа АН-26 сталася увечері 25 вересня під Харковом поблизу населеного пункту Чугуїв. До цього офіційно підтверджувалася смерть 24 осіб в результаті аварії. Пошуками ще двох займалися рятувальники.

Як повідомляло РБК-Україна, Державне бюро розслідувань розглядає чотири версії аварії літака АН26.

При цьому міністр оборони Андрій Таран заявив, що за попередньою версією літак міг зачепити крилом землю.

У той же час в ЗСУ спростували інформацію, що літак АН-26 був не готовий до експлуатації і повинен був пройти ремонт найближчим часом. Підприємство продовжило термін експлуатації літака до 2022 року.

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