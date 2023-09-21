Найближчими тижнями вплив РФ на експорт зерна з України почне слабшати, - Держдеп

За його словами, цього тижня лідери країн-учасниць Генеральної Асамблеї ООН обговорювали можливість відновлення угоди, від якої Росія відмовилася в липні.

Західні країни звинувачують Росію у використанні продовольства як зброї війни: вона вийшла із "зернової угоди", що допомогла знизити світові ціни на продовольство, а потім завдала кілька авіаударів по українських портах і зерносховищах.

"На їхні розрахунки впливатимуть кілька факторів. Один із них полягає в тому, що їхні важелі впливу зменшуватимуться. Україна вже зараз змусила кілька суден піти і залишитися в територіальних водах", - сказав О'Браєн, говорячи про ставлення Москви до Чорноморської зернової ініціативи.

За його словами, другим фактором є те, що напади на українські судна негативно позначаться на ціноутворенні Росії, що призведе до підвищення тарифів страховиками і зростання витрат Москви.

"Я думаю, що протягом наступних кількох тижнів фактори, які змусили Росію повірити в те, що вона виграє від виходу з угоди, зміняться", - заявив представник Держдепу.

Вихід РФ із "зернової угоди"

У липні цього року Росія заявила про вихід із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. Після цього окупанти почали обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

На початку серпня Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган обіцяє добрі новини про "зернову угоду", попри провальні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

У той же час Bild дізналася, що генсек ООН Антоніу Гутерреш направив голові МЗС Росії Сергію Лаврову лист із чотирма пропозиціями в обмін на відновлення участі країни-агресора у "зерновій ініціативі". Серед них, зокрема, повернення російського держбанку у SWIFT та повернення заморожених активів РФ.

В Україні різко критикували можливі пропозиції генсека. Зокрема, в МЗС наголосили, що такі поступки означатимуть перемогу Росії.

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