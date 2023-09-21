В ближайшие недели влияние РФ на экспорт зерна из Украины начнет ослабевать, - Госдеп

По его словам, на этой неделе лидеры стран-участниц Генеральной Ассамблеи ООН обсуждали возможность возобновления сделки, от которой Россия отказалась в июле.

Западные страны обвиняют Россию в использовании продовольствия в качестве оружия войны: она вышла из "зернового соглашения", которое помогло снизить мировые цены на продовольствие, а затем нанесла несколько авиаударов по украинским портам и зернохранилищам.

"На их расчеты будут влиять несколько факторов. Один из них заключается в том, что их рычаги влияния будут уменьшаться. Украина уже сейчас заставила несколько судов уйти и остаться в территориальных водах", - сказал О'Брайен, говоря об отношении Москвы к Черноморской зерновой инициативе.

По его словам, вторым фактором является то, что нападения на украинские суда негативно скажутся на ценообразовании России, что приведет к повышению тарифов страховщиками и росту расходов Москвы.

"Я думаю, что в течение следующих нескольких недель факторы, которые заставили Россию поверить в то, что она выиграет от выхода из соглашения, изменятся", - заявил представитель Госдепа.

Выход РФ из "зерновой сделки"

В июле этого года Россия заявила о выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. После этого оккупанты начали обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

В начале августа Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает хорошие новости о "зерновом соглашении", несмотря на провальные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

В то же время Bild узнала, что генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с четырьмя предложениями в обмен на возобновление участия страны-агрессора в "зерновой инициативе". Среди них, в частности, возврат российского госбанка в SWIFT и возврат замороженных активов РФ.

В Украине подвергли резкой критике возможные предложения генсека. В частности, в МИД подчеркнули, что такие уступки будут означать победу России.

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