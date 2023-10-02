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Найближчим часом дрони домінуватимуть над ракетами в атаках РФ на Україну, - Ігнат

Понеділок 02 жовтня 2023 10:17
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Найближчим часом дрони домінуватимуть над ракетами в атаках РФ на Україну, - Ігнат Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Найближчим часом ударні безпілотники переважатимуть над ракетами в російських атаках по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ми розуміємо, що загроза безпілотників зростатиме, їх стає більше - і, відповідно, потрібно більше засобів, які будуть раціонально використовуватися проти цих БПЛА. Є всі ознаки того, що будуть саме ударні безпілотники більше домінувати в атаках. Тому і нам потрібно робити висновки та готуватися до цього", - сказав Ігнат.

Він додав, що у зв'язку з цим Україні необхідно збільшувати кількість засобів ППО.

"Розумієте, скільки засобів ураження Україна витрачає на ракети, БПЛА розвідувального типу й ударні БПЛА? Якщо ворог збільшуватиме кількість ударних дронів, безумовно, нам потрібно збільшувати кількість засобів", - зазначив речник.

За його словами, кількість засобів ППО Україна може збільшувати тільки завдяки західним партнерам, тому триває постійна робота з союзниками у форматі "Рамштайн".

Нічна атака по Україні 2 жовтня

В ніч на 2 жовтня масштабну повітряну тривогу оголошували аж двічі. Перший раз через ракетну та дронову небезпеку. Тоді "червоніли" Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська та Кіровоградська області. До того ж у Кривому Розі лунали вибухи.

Другий раз оголошували тривогу в Києві та ряді інших областей, Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

Як повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, росіяни атакували територію України дронами-камікадзе та керованими авіабомбами. Силам ППО вдалося знищити 4 із 7 ударних безпілотників.

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