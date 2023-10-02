В ближайшее время дроны будут доминировать над ракетами в атаках РФ на Украину, - Игнат
В ближайшее время ударные беспилотники будут преобладать над ракетами в российских атаках по территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Мы понимаем, что угроза беспилотников будет расти, их становится больше - и, соответственно, нужно больше средств, которые будут рационально использоваться против этих БПЛА. Есть все признаки того, что именно ударные беспилотники будут больше доминировать в атаках. Поэтому и нам нужно делать выводы и готовиться к этому", - сказал Игнат.
Он добавил, что в связи с этим Украине необходимо увеличивать количество средств ПВО.
"Понимаете, сколько средств поражения Украина тратит на ракеты, БПЛА разведывательного типа и ударные БПЛА? Если враг будет увеличивать количество ударных дронов, безусловно, нам нужно увеличивать количество средств", - отметил спикер.
По его словам, количество средств ПВО Украина может увеличивать только благодаря западным партнерам, поэтому ведется постоянная работа с союзниками в формате "Рамштайн".
Ночная атака по Украине 2 октября
В ночь на 2 октября масштабную воздушную тревогу объявляли дважды. Первый раз из-за ракетной и дроновой опасности. Тогда "краснели" Херсонская, Николаевская, Днепропетровская и Кировоградская области. К тому же в Кривом Роге раздавались взрывы.
Второй раз объявляли тревогу в Киеве и ряде других областей, Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.
Как сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, россияне атаковали территорию Украины дронами-камикадзе и управляемыми авиабомбами. Силам ПВО удалось уничтожить 4 из 7 ударных беспилотников.
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