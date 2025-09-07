"Найбільшу владу має Білий дім": Зеленський розраховує на нові санкції проти РФ

Потрібен додатковий тиск на російського диктатора Володимира Путіна. І найбільше влади в цьому питанні має президент США Дональд Трамп - він може максимально "притиснути" російського диктатора.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Зеленський зазначив, що необхідність у додатковому тиску на Путіна розуміють усі. Потрібен тиск саме з боку Сполучених Штатів, оскільки деякі європейські партнери - тут Зеленський погодився із Трампом - продовжують купувати в Росії нафту та газ.
"І це несправедливо, якщо бути відвертим і зрозумілим. Тож ми повинні припинити купувати будь-які види енергії з Росії, і, до речі, припинити будь-які угоди з Росією. Ми не можемо укладати жодних угод, якщо хочемо їх зупинити", - пояснив президент.
Найбільше можливостей для створення тиску на Путіна при цьому має саме США та Дональд Трамп. Україна розраховує, що Трамп зробить те, що давно обіцяв.
"Найбільшу владу має Білий дім, і я справді розраховую, що президент Трамп зробить це, тиснутиме на Путіна, і це лише один зі способів зупинити вбивцю. Вам потрібно позбавити його зброї. Енергія - це його зброя", - додав Зеленський.
Зазначимо, 7 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий перейти до "другого етапу" введення санкцій проти Росії.
Трамп зробив цю заяву на тлі російського масованого удару по українських містах. Ворог атакував Київ, Кременчук, Одесу, Запоріжжя, Дніпро та Кривий Ріг, випустивши 810 дронів та 13 ракет. В Києві пошкодили житлові будинки та будівлю Кабінету міністрів. Загинуло четверо людей.
До цього ще 2 вересня Трамп заявляв, що дізнався "цікаві речі" про війну Росії проти України. Він пообіцяв оприлюднити їх найближчим часом.