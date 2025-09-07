"Найбільшу владу має Білий дім": Зеленський розраховує на нові санкції проти РФ

Зеленський зазначив, що необхідність у додатковому тиску на Путіна розуміють усі. Потрібен тиск саме з боку Сполучених Штатів, оскільки деякі європейські партнери - тут Зеленський погодився із Трампом - продовжують купувати в Росії нафту та газ.

"І це несправедливо, якщо бути відвертим і зрозумілим. Тож ми повинні припинити купувати будь-які види енергії з Росії, і, до речі, припинити будь-які угоди з Росією. Ми не можемо укладати жодних угод, якщо хочемо їх зупинити", - пояснив президент.

Найбільше можливостей для створення тиску на Путіна при цьому має саме США та Дональд Трамп. Україна розраховує, що Трамп зробить те, що давно обіцяв.

"Найбільшу владу має Білий дім, і я справді розраховую, що президент Трамп зробить це, тиснутиме на Путіна, і це лише один зі способів зупинити вбивцю. Вам потрібно позбавити його зброї. Енергія - це його зброя", - додав Зеленський.