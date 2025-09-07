"Наибольшую власть имеет Белый дом": Зеленский рассчитывает на новые санкции против РФ

Зеленский отметил, что необходимость в дополнительном давлении на Путина понимают все. Нужно давление именно со стороны Соединенных Штатов, поскольку некоторые европейские партнеры - здесь Зеленский согласился с Трампом - продолжают покупать у России нефть и газ.

"И это несправедливо, если быть откровенным и понятным. Поэтому мы должны прекратить покупать любые виды энергии из России, и, кстати, прекратить любые соглашения с Россией. Мы не можем заключать никаких соглашений, если хотим их остановить", - пояснил президент.

Больше всего возможностей для создания давления на Путина при этом имеет именно США и Дональд Трамп. Украина рассчитывает, что Трамп сделает то, что давно обещал.

"Наибольшую власть имеет Белый дом, и я действительно рассчитываю, что президент Трамп сделает это, будет давить на Путина, и это лишь один из способов остановить убийцу. Вам нужно лишить его оружия. Энергия - это его оружие", - добавил Зеленский.