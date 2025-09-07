"Наибольшую власть имеет Белый дом": Зеленский рассчитывает на новые санкции против РФ

Нужно дополнительное давление на российского диктатора Владимира Путина. И больше всего власти в этом вопросе имеет президент США Дональд Трамп - он может максимально "прижать" российского диктатора.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Зеленский отметил, что необходимость в дополнительном давлении на Путина понимают все. Нужно давление именно со стороны Соединенных Штатов, поскольку некоторые европейские партнеры - здесь Зеленский согласился с Трампом - продолжают покупать у России нефть и газ.
"И это несправедливо, если быть откровенным и понятным. Поэтому мы должны прекратить покупать любые виды энергии из России, и, кстати, прекратить любые соглашения с Россией. Мы не можем заключать никаких соглашений, если хотим их остановить", - пояснил президент.
Больше всего возможностей для создания давления на Путина при этом имеет именно США и Дональд Трамп. Украина рассчитывает, что Трамп сделает то, что давно обещал.
"Наибольшую власть имеет Белый дом, и я действительно рассчитываю, что президент Трамп сделает это, будет давить на Путина, и это лишь один из способов остановить убийцу. Вам нужно лишить его оружия. Энергия - это его оружие", - добавил Зеленский.
Отметим, 7 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что он готов перейти ко "второму этапу" введения санкций против России.
Трамп сделал это заявление на фоне российского массированного удара по украинским городам. Враг атаковал Киев, Кременчуг, Одессу, Запорожье, Днепр и Кривой Рог, выпустив 810 дронов и 13 ракет. В Киеве повредили жилые дома и здание Кабинета министров. Погибли четыре человека.
До этого еще 2 сентября Трамп заявлял, что узнал "интересные вещи" о войне России против Украины. Он пообещал обнародовать их в ближайшее время.