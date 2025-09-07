"Найбільшу владу має Білий дім": Зеленський розраховує на нові санкції проти РФ

Потрібен додатковий тиск на російського диктатора Володимира Путіна. І найбільше влади в цьому питанні має президент США Дональд Трамп - він може максимально "притиснути" російського диктатора.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Зеленський зазначив, що необхідність у додатковому тиску на Путіна розуміють усі. Потрібен тиск саме з боку Сполучених Штатів, оскільки деякі європейські партнери - тут Зеленський погодився із Трампом - продовжують купувати в Росії нафту та газ.

" І це несправедливо, якщо бути відвертим і зрозумілим. Тож ми повинні припинити купувати будь-які види енергії з Росії, і, до речі, припинити будь-які угоди з Росією. Ми не можемо укладати жодних угод, якщо хочемо їх зупинити", - пояснив президент.

Найбільше можливостей для створення тиску на Путіна при цьому має саме США та Дональд Трамп. Україна розраховує, що Трамп зробить те, що давно обіцяв.