"Наибольшую власть имеет Белый дом": Зеленский рассчитывает на новые санкции против РФ

Нужно дополнительное давление на российского диктатора Владимира Путина. И больше всего власти в этом вопросе имеет президент США Дональд Трамп - он может максимально "прижать" российского диктатора.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Зеленский отметил, что необходимость в дополнительном давлении на Путина понимают все. Нужно давление именно со стороны Соединенных Штатов, поскольку некоторые европейские партнеры - здесь Зеленский согласился с Трампом - продолжают покупать у России нефть и газ.

" И это несправедливо, если быть откровенным и понятным. Поэтому мы должны прекратить покупать любые виды энергии из России, и, кстати, прекратить любые соглашения с Россией. Мы не можем заключать никаких соглашений, если хотим их остановить", - пояснил президент.

Больше всего возможностей для создания давления на Путина при этом имеет именно США и Дональд Трамп. Украина рассчитывает, что Трамп сделает то, что давно обещал.