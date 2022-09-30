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Найбільший виклик - Білорусь: експерт розповів про можливий план Путіна

Фото: Білорусь може відкрити другий фронт в Україні (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Валерія Поліщук

Найбільший виклик, який проглядається у зв'язку з російською мобілізацією - це відкриття другого фронту з боку Білорусі. Російський диктатор Володимир Путін може знову спробувати напасти на Україну з півночі, зібравши, наприклад, 50-тисячний контингент.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Аннексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України" .

На думку директора New Geopolitics Research Network Михайла Самуся, частина військового контингенту - це будуть регулярні підрозділи Росії, а решта - мобілізовані та білоруська армія.

Експерт уточнив, що цього контингенту не вистачить, щоб захопити якісь українські регіони, проте РФ може виношувати такий план, щоб відволікти Збройні сили України від півдня і сходу, де українським захисникам доведеться перейти від наступальних до оборонних операцій.

Самусь додав, що наразі все бачиться так, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко відмовився від цієї авантюри, усвідомлюючи наслідки для свого режиму, однак Путін, найімовірніше, продовжить тиснути на нього.

Нагадаємо, Міноборони України заявляло про підготовку місця у Білорусі для розміщення 20 тисяч мобілізованих із Росії.

Крім того, у містах Білорусі мешканцям почали масово роздавати повістки.

Секретар РНБО Олексій Данилов пообіцяв відповідь, на яку не розраховують, у разі нападу Білорусі.

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Війна Росії проти УкраїниБілорусь