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У містах Білорусі мешканцям почали масово роздавати повістки, - ЗМІ

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Бобруйск, Четвер 29 вересня 2022 15:28
У містах Білорусі мешканцям почали масово роздавати повістки, - ЗМІ Ілюстративне фото: у містах Білорусі мешканцям почали масово роздавати повістки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У білоруських містах Мінськ та Бобруйськ місцеві жителі почали масово отримувати повістки у військкомати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белсат".

За інформацією видання, у Бобруйську від мешканців вимагають з'явитися до військкомату для "вручення мобілізаційного розпорядження". При на цьому місцевих підприємствах у чоловіків перевіряють прописку та фактичне місце проживання, номери мобільних та домашніх телефонів.

У містах Білорусі мешканцям почали масово роздавати повістки, - ЗМІПорядок денний жителі Бобруйска (t.me/bobruisk_online)

Влада Могилевської області, в якій знаходиться Бобруйск, зазначила, що це не мобілізація.

"Ні про яку мобілізацію - часткову чи повну - не йдеться. Це рутинна повсякденна, щорічна робота чиновників військового комісаріату. На сьогоднішній день необхідності у проведенні мобілізаційних заходів у республіці немає", - заявив військовий комісар Могилевської області Олександр Хорошкін.

Зазначимо, що лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко раніше заявляв, що мобілізацію оголошувати не планується.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними ЗМІ, у Білорусі силовики вишукуватимуть російських ухилянтів, які втекли з Росії після оголошення мобілізації.

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