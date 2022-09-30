Самый большой вызов - Беларусь: эксперт рассказал о возможном плане Путина

По мнению директора New Geopolitics Research Network Михаила Самуся, часть военного контингента - это будут регулярные подразделения России, а остальные - мобилизованные и беларусская армия.

Эксперт уточнил, что этого контингента не хватит, чтобы захватить какие-то украинские регионы, однако РФ может вынашивать такой план, чтобы отвлечь Вооруженные силы Украины от юга и востока, где украинским защитникам придется перейти от наступательных к оборонным операциям.

Самусь добавил, что пока все видится так, что белорусский диктатор Александр Лукашенко отказался от этой авантюры, осознавая последствия для своего режима, однако Путин, скорее всего, продолжит давить на него.

Напомним, Минобороны Украины заявляло о подготовке места в Беларуси для размещения 20 тысяч мобилизованных из России.

Кроме того, в городах Беларуси жителям начали массово раздавать повестки.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал ответ, на который не рассчитывают, в случае нападения Беларуси.

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