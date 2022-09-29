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В Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих з Росії

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Білорусь, Четвер 29 вересня 2022 11:16
В Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих з Росії Фото: у Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч солдатів з РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із Росії. Вони мають поповнити дислоковані в Білорусі підрозділи ЗС РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.

За її словами, в результаті поповнення, співвідношення "досвідчених" та "молодих" військових має скласти 1 до 5. Як пише Маляр, для розміщення планується використати існуючі військові фонди, а також цивільні приміщення і будівлі.

"Під ці потреби передають склади, ангари та інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Відповідні вказівки було надано ЗС Білорусі та місцевим радам", - каже вона.

Після збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів на території Білорусі.

"Також планується посилення за рахунок техніки та озброєння, знятих зі зберігання на території РФ. Брак техніки для перевезення особового складу окупаційних військ планується поповнити шляхом мобілізації цивільних вантажних та легкових автомобілів", - додала вона.

Крім того, влада Білорусі дала вказівку правоохоронним органам сприяти представникам ЗС РФ у мобілізації російських громадян, які нещодавно заїхали на територію країни.

Нагадаємо, що раніше британська розвідка оцінила загрозу Україні з боку Білорусі.

Також у Білорусі пообіцяли не завдавати удару по Україні. Проте саме з білоруської території почалося повномасштабне вторгнення на українську суверенну територію.

На початку вересня, Лукашенко виступив за війну РФ проти України, але Білорусь в бій не поведе.

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